泰國曼谷人氣夜市大火 濃煙竄天燒毀120攤販
泰國曼谷知名的「喬德夜市」（Jodd Fairs）13日接近傍晚時突然發生火災，濃煙竄天的駭人畫面在網上瘋傳，所幸僅一人輕微嗆傷，但燒毀了120家攤販，造成共約130萬泰銖（約3.7萬美元）的損失。
綜合媒體報導，當地消防局指稱，他們在13日下午4時21分左右接獲報案，派出三輛消防車趕往現場，大約在20分鐘後立刻控制火勢，所幸只有一名21歲女子因吸入濃煙輕微嗆傷。
經調查，火災起於一家服裝店，因為攤位都是搭蓋防水布相連，火勢很快蔓延開來。從拍攝到的畫面顯示，現場大量黑煙，很多人在災場附近走動，情況一片混亂，商販們紛紛將貨物運出該區，消防員努力撲滅火勢。燒掉的商品多為成衣，當局粗估財務損失約130萬元泰銖。
惠恭王的首長表示，燒毀的區域將被列為危險區，並關閉至少7到15天，取決於夜市管理改善該夜市安全措施的速度，關閉期間禁止民眾進入。他也宣布，將為火災受害攤販提供1.1萬泰銖（約315美元）的現金賠償。此外，警方表示有小偷在發生火災後，趁亂想溜進攤販偷東西，但當場被逮捕。
喬德夜市位於曼谷匯狂區，前身為「拉差達火車夜市」（Train Night Market Ratchada），2020年因新冠疫情全球蔓延經歷數次關閉停業，直到2021年11月，夜市管理單位宣布拉差達火車夜市改名為喬德夜市，並將整座夜市搬至曼谷黃金地段「拉瑪九世路」（Phra Ram 9 Road），坐落在地鐵站拉瑪九世站對面，交通方便，成為目前曼谷最受歡迎的夜市。
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