泰國曼谷人氣夜市大火 濃煙竄天燒毀120攤販

喬德夜市攤販損失慘重。（取材自臉書）

泰國 曼谷知名的「喬德夜市」（Jodd Fairs）13日接近傍晚時突然發生火災，濃煙竄天的駭人畫面在網上瘋傳，所幸僅一人輕微嗆傷，但燒毀了120家攤販，造成共約130萬泰銖（約3.7萬美元）的損失。

綜合媒體報導，當地消防局指稱，他們在13日下午4時21分左右接獲報案，派出三輛消防車趕往現場，大約在20分鐘後立刻控制火勢，所幸只有一名21歲女子因吸入濃煙輕微嗆傷。

經調查，火災起於一家服裝店，因為攤位都是搭蓋防水布相連，火勢很快蔓延開來。從拍攝到的畫面顯示，現場大量黑煙，很多人在災場附近走動，情況一片混亂，商販們紛紛將貨物運出該區，消防員努力撲滅火勢。燒掉的商品多為成衣，當局粗估財務損失約130萬元泰銖。

惠恭王的首長表示，燒毀的區域將被列為危險區，並關閉至少7到15天，取決於夜市管理改善該夜市安全措施的速度，關閉期間禁止民眾進入。他也宣布，將為火災受害攤販提供1.1萬泰銖（約315美元）的現金賠償。此外，警方表示有小偷在發生火災後，趁亂想溜進攤販偷東西，但當場被逮捕。