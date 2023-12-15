我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

英國「自然」期刊 ChatGPT登年度10大人物

編譯中心╱綜合14日電

英國出版的科學期刊「自然」日前揭曉2023年度十大人物（Nature's 10），除了從全球重大科學事件中評選出的十位人物外，今年還包括非人類「ChatGPT」也上榜了。

綜合媒體報導，「自然」特寫部主編表示，「雖然這個工具不算人物，也不完全滿足十大人物評選條件，但我們將其破例納入榜單，以承認生成式AI給科學發展和進步帶來的巨變。」

「自然」13日發表題為「ChatGPT 與科學：人工智能系統在2023年將成為一股力量——無論好壞」文章中提到，沒有人知道從類似ChatGPT的系統中還能擠出多少東西，他們的能力可能仍受到運算能力或新訓練資料的可用性的限制，但生成式人工智能革命已經開始，並且沒有回頭路。

其他上榜的人物還有，印度空間研究組織「月船3號」項目副主管卡拉哈斯蒂（Kalpana Kalahasti）、美國國家點火裝置首席設計師克利切（Annie Kritcher）、日本大阪大學的發育生物學家林克彥、OpenAI公司首席科學家兼AI先驅蘇茨克維（Ilya Sutskever）、巴西環境部長席瓦（Marina Silva）、聯合國首位全球首席高溫官米爾維利（Eleni Myrivili）、寄生蟲學專家廷托（Halidou Tinto）、倫敦聖巴多羅買醫院癌症研究員波爾斯（Thomas Powles）、生物化學家莫伊索夫（Svetlana Mojsov）、美國佛羅里達大學物理學家哈姆林（James Hamlin）。

另據港媒表示，德國媒體巨擘斯普林格（Axel Springer）13日宣布與OpenAI達成合作協議，未來用戶在使用ChatGPT查詢時，將提供斯普林格旗下媒體的新聞內容摘要，包括即時與付費內容，這也意即ChatGPT的答案將包括新聞內容來源和連結。

ChatGPT AI 人工智能

上一則

政治獻金案延燒 安倍派12高官辭職 日相支持度剩17%

下一則

記者無疆界報告：今年45記者遇害 17人死於以哈戰

延伸閱讀

6年前遭母綁架的英國少年找到了 法國山區獨自跋涉4天遇善心司機

6年前遭母綁架的英國少年找到了 法國山區獨自跋涉4天遇善心司機
卡麥隆譴責香港通緝外逃分子 中使館：英沒資格說三道四

卡麥隆譴責香港通緝外逃分子 中使館：英沒資格說三道四
鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇

鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇
英防相：英國航艦打擊群2025重返印太 具嚇阻意義

英防相：英國航艦打擊群2025重返印太 具嚇阻意義

熱門新聞

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任