英國「自然」期刊 ChatGPT登年度10大人物

英國出版的科學期刊「自然」日前揭曉2023年度十大人物（Nature's 10），除了從全球重大科學事件中評選出的十位人物外，今年還包括非人類「ChatGPT 」也上榜了。

綜合媒體報導，「自然」特寫部主編表示，「雖然這個工具不算人物，也不完全滿足十大人物評選條件，但我們將其破例納入榜單，以承認生成式AI 給科學發展和進步帶來的巨變。」

「自然」13日發表題為「ChatGPT 與科學：人工智能 系統在2023年將成為一股力量——無論好壞」文章中提到，沒有人知道從類似ChatGPT的系統中還能擠出多少東西，他們的能力可能仍受到運算能力或新訓練資料的可用性的限制，但生成式人工智能革命已經開始，並且沒有回頭路。

其他上榜的人物還有，印度空間研究組織「月船3號」項目副主管卡拉哈斯蒂（Kalpana Kalahasti）、美國國家點火裝置首席設計師克利切（Annie Kritcher）、日本大阪大學的發育生物學家林克彥、OpenAI公司首席科學家兼AI先驅蘇茨克維（Ilya Sutskever）、巴西環境部長席瓦（Marina Silva）、聯合國首位全球首席高溫官米爾維利（Eleni Myrivili）、寄生蟲學專家廷托（Halidou Tinto）、倫敦聖巴多羅買醫院癌症研究員波爾斯（Thomas Powles）、生物化學家莫伊索夫（Svetlana Mojsov）、美國佛羅里達大學物理學家哈姆林（James Hamlin）。

另據港媒表示，德國媒體巨擘斯普林格（Axel Springer）13日宣布與OpenAI達成合作協議，未來用戶在使用ChatGPT查詢時，將提供斯普林格旗下媒體的新聞內容摘要，包括即時與付費內容，這也意即ChatGPT的答案將包括新聞內容來源和連結。