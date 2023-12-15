記者無疆界報告：今年45記者遇害 17人死於以哈戰

路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）10月13日於黎巴嫩南部邊境被以色列砲火擊中身亡，民防人員在火光中冒險移走他的遺體。（美聯社）

記者無疆界組織14日發布的年度報告顯示，2023年全球共有45名記者在履行工作中遇害，為2002年以來人數最少的一年，儘管自以色列 和哈瑪斯衝突以來，已有至少有17名記者被殺，其中13人死於加薩 。

央廣引述法新社報導，追溯去年全球共有61名記者遇害；而上一次低於今年45人死亡是在20多年前，即2002年全球33名記者死亡，其中超過三分之一與中東衝突有關；次低於今年45人死亡是在20多年前，即2002年全球33名記者死亡，其中超過三分之一與中東衝突有關。

記者無疆界組織秘書長德洛瓦表示，「這絕沒有減少加薩當前的悲劇，而是近年來穩步下降的繼續，與最高時期2012年、2013年即敘利亞和伊拉克戰爭期間，每年超過140多名記者遇害相比，數字已明顯減少」。究其原因，他提到了「政府間組織的行動、非政府組織以及媒體自身的安全防護工作」， 他表示，原因很多還有待商榷。

記者無疆界組織報告統計截至12月1日，不包括在其職責範圍之外遇害的記者、沒有死亡或死亡原因不明的記者。

報告指，自10 月7日以哈衝突開始以來，合計有、無關聯記者職業的死亡，中東地區一共有63名記者遇害，其中13名記者在加薩死於以色列砲火；戰火也導致三名在黎巴嫩工作的記者死亡以及一名在以色列的記者被哈瑪斯殺害。

2023年烏克蘭戰爭共導致兩名記者遇害，其中包括5月初一名遇難的一名法新社記者阿爾曼-索爾丁，而自 2022 年 2 月俄羅斯入侵以來，共有11名記者在烏俄衝突中死亡。

報導特別指出，2023年拉丁美洲的記者遇害人數6人，死亡人數大幅下降，而前一年該地區有26名記者遇害。墨西哥2023年共有四名記者遇害，是僅次於加薩死亡人數最多的地區。2023年全球共84名記者失蹤中，幾乎三分之一在墨西哥。

此外，全球共521名記者因與職業相關原因被押入獄，去年該數字為569人，其中關押人數最多的三個國家是中國、緬甸和白俄羅斯 。報告統計，2023年全球共有54名記者被扣為人質。