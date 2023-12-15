我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

記者無疆界報告：今年45記者遇害 17人死於以哈戰

編譯中心╱綜合14日電
路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）10月13日於黎巴嫩南部邊境被以色列砲火擊中身亡，民防人員在火光中冒險移走他的遺體。（美聯社）
路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）10月13日於黎巴嫩南部邊境被以色列砲火擊中身亡，民防人員在火光中冒險移走他的遺體。（美聯社）

記者無疆界組織14日發布的年度報告顯示，2023年全球共有45名記者在履行工作中遇害，為2002年以來人數最少的一年，儘管自以色列和哈瑪斯衝突以來，已有至少有17名記者被殺，其中13人死於加薩

央廣引述法新社報導，追溯去年全球共有61名記者遇害；而上一次低於今年45人死亡是在20多年前，即2002年全球33名記者死亡，其中超過三分之一與中東衝突有關；次低於今年45人死亡是在20多年前，即2002年全球33名記者死亡，其中超過三分之一與中東衝突有關。

記者無疆界組織秘書長德洛瓦表示，「這絕沒有減少加薩當前的悲劇，而是近年來穩步下降的繼續，與最高時期2012年、2013年即敘利亞和伊拉克戰爭期間，每年超過140多名記者遇害相比，數字已明顯減少」。究其原因，他提到了「政府間組織的行動、非政府組織以及媒體自身的安全防護工作」， 他表示，原因很多還有待商榷。

記者無疆界組織報告統計截至12月1日，不包括在其職責範圍之外遇害的記者、沒有死亡或死亡原因不明的記者。

報告指，自10 月7日以哈衝突開始以來，合計有、無關聯記者職業的死亡，中東地區一共有63名記者遇害，其中13名記者在加薩死於以色列砲火；戰火也導致三名在黎巴嫩工作的記者死亡以及一名在以色列的記者被哈瑪斯殺害。

2023年烏克蘭戰爭共導致兩名記者遇害，其中包括5月初一名遇難的一名法新社記者阿爾曼-索爾丁，而自 2022 年 2 月俄羅斯入侵以來，共有11名記者在烏俄衝突中死亡。

報導特別指出，2023年拉丁美洲的記者遇害人數6人，死亡人數大幅下降，而前一年該地區有26名記者遇害。墨西哥2023年共有四名記者遇害，是僅次於加薩死亡人數最多的地區。2023年全球共84名記者失蹤中，幾乎三分之一在墨西哥。

此外，全球共521名記者因與職業相關原因被押入獄，去年該數字為569人，其中關押人數最多的三個國家是中國、緬甸和白俄羅斯。報告統計，2023年全球共有54名記者被扣為人質。

加薩 以色列 白俄羅斯

上一則

英國「自然」期刊 ChatGPT登年度10大人物

下一則

美國憂以色列攻巴平民 延售2萬步槍

延伸閱讀

以國防長稱「戰爭還會持續數月」內唐亞胡重申戰鬥至絕對勝利

以國防長稱「戰爭還會持續數月」內唐亞胡重申戰鬥至絕對勝利
更精確打擊 美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模

更精確打擊 美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模
以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月 美盼儘快結束

以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月 美盼儘快結束
普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

熱門新聞

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任