我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

美國憂以色列攻巴平民 延售2萬步槍

編譯中心／綜合14日電
傳美國政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍。(美聯社)
傳美國政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍。(美聯社)

知情人士透露，拜登政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍，主要原因是擔心以色列定居者會以此襲擊約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人。

路透報導，美方知情人士透露，參議院外交關係委員會和眾議院外交事務委員會在11月初批准該項交易，但直至今日都未繼續推行。知情人士表示，拜登政府擔心其中一些武器最終會落入以色列定居者的手中。

美國總統拜登和美國高階官員一再警告，以色列必須採取行動，制止以色列定居者在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力行為，白宮甚至在上周針對參與暴力事件的以色列人實施簽證禁令。

隨著以巴戰爭持續開戰，美國在衝突中提供武器的具體方式和地點備受關注，但美方官員強調，目前沒有計畫向以色列的軍援加上附帶條件，也沒有考慮停止向以色列提供部分援助。

另外，以色列駐英國大使琦比•霍托夫利（Tzipi Hotovely）表示，當以國與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩走廊的戰爭結束時，她的國家不會接受巴勒斯坦建國的兩國方案。

天空新聞台報導，主持人奧斯丁接著問，如果沒有巴勒斯國，怎麼可能會有和平時，霍托夫利補充指出，「以色列如今知道，世界現在也應該知道，巴勒斯坦人從沒想過要在以色列旁邊建立一個國家。他們想要一個『從河流到大海』的國家，正響亮而明確地說了出來」。所謂「從河流到大海」意為消滅以色列，建立疆域從約旦河到地中海的巴勒斯坦國。

霍托夫利並稱，戰爭開打到現在已經兩個月了，「巴勒斯坦自治政府沒有譴責這場（10月7日）大屠殺，這是很大的問題」。

奧斯丁也問到聯合國要求加薩地區立即人道停火，霍托夫利則答稱，「停火，不行。這基本上就意味我們歡迎另一次的10月7日攻擊，這是此事意味的唯一意涵」。

奧斯丁說，美國總統拜登表示以色列正恣意轟炸加薩走廊，霍托夫利辯稱「絕對不是」這個樣子，「你記得世上哪個國家為敵人建立人道走廊嗎？我不記得你們在戰時幫助過納粹德國，也不記得美國在二戰期間幫過日本人」。

以軍步兵和戰車日前在加薩協同作戰。(路透)
以軍步兵和戰車日前在加薩協同作戰。(路透)

以色列 巴勒斯坦 拜登

上一則

記者無疆界報告：今年45記者遇害 17人死於以哈戰

延伸閱讀

財長葉倫：計畫明年再次訪中 聚焦避免雙方緊張升溫

財長葉倫：計畫明年再次訪中 聚焦避免雙方緊張升溫
藥商「過度漲價」挨罰 75萬人省藥費 最多2700元

藥商「過度漲價」挨罰 75萬人省藥費 最多2700元
更精確打擊 美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模

更精確打擊 美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模
擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

熱門新聞

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任