美國憂以色列攻巴平民 延售2萬步槍

傳美國政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍。(美聯社)

知情人士透露，拜登 政府準備推遲向以色列 出售2萬多支美製步槍，主要原因是擔心以色列定居者會以此襲擊約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦 人。

路透報導，美方知情人士透露，參議院外交關係委員會和眾議院外交事務委員會在11月初批准該項交易，但直至今日都未繼續推行。知情人士表示，拜登政府擔心其中一些武器最終會落入以色列定居者的手中。

美國總統拜登和美國高階官員一再警告，以色列必須採取行動，制止以色列定居者在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力行為，白宮甚至在上周針對參與暴力事件的以色列人實施簽證禁令。

隨著以巴戰爭持續開戰，美國在衝突中提供武器的具體方式和地點備受關注，但美方官員強調，目前沒有計畫向以色列的軍援加上附帶條件，也沒有考慮停止向以色列提供部分援助。

另外，以色列駐英國大使琦比•霍托夫利（Tzipi Hotovely）表示，當以國與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩走廊的戰爭結束時，她的國家不會接受巴勒斯坦建國的兩國方案。

天空新聞台報導，主持人奧斯丁接著問，如果沒有巴勒斯國，怎麼可能會有和平時，霍托夫利補充指出，「以色列如今知道，世界現在也應該知道，巴勒斯坦人從沒想過要在以色列旁邊建立一個國家。他們想要一個『從河流到大海』的國家，正響亮而明確地說了出來」。所謂「從河流到大海」意為消滅以色列，建立疆域從約旦河到地中海的巴勒斯坦國。

霍托夫利並稱，戰爭開打到現在已經兩個月了，「巴勒斯坦自治政府沒有譴責這場（10月7日）大屠殺，這是很大的問題」。

奧斯丁也問到聯合國要求加薩地區立即人道停火，霍托夫利則答稱，「停火，不行。這基本上就意味我們歡迎另一次的10月7日攻擊，這是此事意味的唯一意涵」。