拜登指恣意轟炸加薩 以色列駐英大使：不記得美國在二戰幫過日本人

以軍步兵和戰車8日在加薩市協同作戰。（路透）

以色列 駐英國大使琦比．霍托夫利（Tzipi Hotovely）表示，當以國與巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯在加薩走廊的戰爭結束時，她的國家不會接受巴勒斯坦建國的兩國方案。

天空新聞台14日報導，當主持人奧斯丁 詢問，巴勒斯坦人是否會擁有自己國家時，霍托夫利答稱，「絕對不會」。

奧斯丁接著問，如果沒有巴勒斯國，怎麼可能會有和平時，霍托夫利補充指出，「以色列如今知道，世界現在也應該知道，巴勒斯坦人從沒想過要在以色列旁邊建立一個國家。他們想要一個『從河流到大海』的國家，正響亮而明確地說了出來」。

所謂「從河流到大海」意為消滅以色列，建立疆域從約旦河到地中海的巴勒斯坦國。

霍托夫利並稱，戰爭開打到現在已經兩個月了，「巴勒斯坦自治政府沒有譴責這場（10月7日）大屠殺，這是很大的問題」。

奧斯丁也問到聯合國要求加薩地區立即人道停火，霍托夫利則答稱，「停火，不行。這基本上就意味我們歡迎另一次的10月7日攻擊，這是此事意味的唯一意涵」。

奧斯丁說，美國總統拜登表示以色列正恣意轟炸加薩走廊，霍托夫利辯稱「絕對不是」這個樣子，「你記得世上哪個國家為敵人建立人道走廊嗎？我不記得你們在戰時幫助過納粹德國，也不記得美國在二戰期間幫過日本人」。