全球首見 日本新鈔「全像攝影」防偽術曝光

防偽技術的四種分辨方法，第一用手觸摸分辨、第二紙鈔迎亮可照見肖像、第三肖像畫採3D全息圖，傾斜角度能看見不同圖樣、第四可用放大鏡、紫外線光分辨。(取材自日本中央銀行官網)

日本 明年7月將發行3款新版紙幣，包括1萬元、5000元與1000元紙鈔，並引進全球首見的「全像攝影」防偽技術，讓肖像看起來立體可動；這也是全球首次在紙幣上，運用「全像攝影」防偽技術。

日本新版鈔券預定2024年7月3日正式發行，採用全球首見的「全像防偽」科技；圖為一名工人拿著新版日圓紙鈔的樣品。(路透)

日本經濟新聞報導，這是日本睽違20年更新紙鈔設計，預定2024年7月3日正式發行，1萬日幣正面將告別福澤諭吉，迎來有「日本資本主義之父」稱號的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學、致力提高女性地位的教育家津田梅子；新版千圓鈔正面肖像則是確立血清療法的微生物學家北里柴三郎。

這次變更萬圓紙鈔正面肖像，是繼1984年從聖德太子改為福澤諭吉後，時隔40年再度變更（算到2024年新版紙鈔正式流通）。

值得一提的是，日本政府這次引進全球首見的防偽技術，新版紙鈔在防偽線上的肖像採用「全像攝影」，讓肖像看起來立體可動；另外，新版紙鈔可以用觸摸方式分辨不同面額。

所謂全像攝影，又稱全像投影、全像3D，是一種記錄受攝物體反射（或透射）光波中全部訊息（振幅、相位）的照相技術，透過不同的方位和角度觀察相片，可以看到受拍攝物體的不同角度，因此記錄得到的像可以使人產生立體視覺。

新版紙鈔正面，1萬日元鈔是澀澤榮一（上）、5000日元鈔是津田梅子（中）、1000元鈔是北里柴三郎（下）。(取材自日本中央銀行官網)

據報導，新版紙鈔已從2022年6月起開始印製；現行版紙鈔已結束印製。新版紙鈔發行後，目前流通的紙鈔還是可以繼續使用。

日本是紙鈔流通量多的國家，根據國際清算銀行統計，日本2021年通貨發行額超過國內生產毛額（GDP）的20%，相較於美國與英國都在10%以下，日本可謂是「現金大國」。

財務省呼籲民眾留意並警戒謊稱「現行流通紙鈔將無法使用」，要求將手邊紙鈔匯入指定銀行帳戶進行換鈔的詐騙手法。