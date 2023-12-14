不顧美施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭

土耳其國會議員彼特梅茲才剛嗆「以色列會受真主懲罰」，隨即心臟病發倒地。(視頻截圖)

以色列 今天表示，無論國際社會是否支持，以色列都決心繼續在加薩 走廊的戰爭，以消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 。

中央社引述法新社報導，美國總統拜登近日表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，以色列總理內唐亞胡應該改變他的強硬派政府。以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）今天指出：「無論國際是否支持，以色列都將繼續對抗哈瑪斯的戰爭。」

聯合國昨天表示，衛星分析機構「聯合國衛星運作應用計畫」（UNOSAT）已確認，自哈瑪斯10月7日發動襲擊引發以哈戰爭以來，加薩基礎設施已有18%遭摧毀。

UNOSAT說：「截至2023年11月26日，聯合國衛星運作應用計畫已確定有1萬49棟建築被毀、8243棟建築嚴重受損、1萬9087棟建築中度受損，一共3萬7379棟建築受到影響，這相當於加薩走廊建築總數的約18%。」

根據以色列數據，哈瑪斯10月7日襲擊造成1200人喪生，其中大部分是平民，另有約240名人質被擄至加薩；哈瑪斯當局則稱，以色列連番回擊造成加薩超過1萬8000人喪命，且絕大多數是平民。

UNOSAT表示：「這些調查結果要強調的是，迫切需要立即停火並提供支持，以解決加薩走廊日益嚴峻的人道主義危機。」

另據英國每日郵報報導，土耳其一名國會議員在議會中慷慨激昂地說「以色列將遭到真主阿拉的盛怒懲罰」之後，突然倒地不起。

葉史瓦世界新聞報導，53歲的伊斯蘭政黨幸福黨議員哈珊·比特梅茲(Hasan Bitmez)，在安卡拉大會堂演說中猛烈批評以色列：「即使我們可以逃避良心，也不能逃避歷史」，並說「以色列將因真主阿拉的憤怒受到懲罰」 。

話語剛落，比特梅茲隨即心臟病發、倒地不省人事，現場緊急進行心臟復甦急救後被送往醫院，仍未脫離險境。

土耳其99.8%的人口是穆斯林，2022年和以色列恢復外交關係，試圖推進雙邊關係正常化，但在10月7日哈瑪斯襲擊以色列南部以來，兩國再度交惡。