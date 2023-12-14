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波蘭議會慶祝猶太教光明節 議員拿滅火器滅蠟燭

編譯徐榆涵╱綜合13日電
布勞恩拿起滅火器(左圖)噴灑光明節燭台上的蠟燭(中圖)，同僚試圖阻止(右圖)。(路透)
布勞恩拿起滅火器(左圖)噴灑光明節燭台上的蠟燭(中圖)，同僚試圖阻止(右圖)。(路透)

波蘭議會12日在議場內點燭火，慶祝猶太教節日「光明節」，並邀請猶太樂隊與猶太教拉比（猶太教祭司）一同歡慶。未料，一名極右翼議員竟拿起滅火器噴熄燭火，整個議場頓時煙霧瀰漫，誇張行徑在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，波蘭議長霍洛尼亞（Szymon Holownia）12日邀請猶太家庭至首都華沙議會慶祝一年一度的「光明節」，結果極右翼聯盟黨議員布勞恩（Grzegorz Braun）突然拿起滅火器，將現場蠟燭全部噴熄，現場瞬間煙霧瀰漫，保全人員趕緊進行疏散。

隨後布勞恩走上議場講台，稱「光明節是邪惡的」，並表示他正把議場恢復正常。事件發生後，布勞恩被問及是否感到羞恥，他則回應：「那些參與撒旦崇拜行為的人才應該感到羞恥。」

根據現場影像顯示，一名女子瑪達蓮娜（Magdalena Gudzinska-Adamczyk）在布勞恩噴滅蠟燭時上前阻止，瑪達蓮娜臉上沾滿乾粉受訪時表示，她覺得呼吸急促，也很難發出聲音，「我不再覺得自己在這個國家是安全的了」。

對此，議長霍洛尼亞譴責布勞恩的行為相當可恥，並在事件過後將他逐出議會，要求他不得參與當天的議會行程。

霍洛尼亞強調，「只要我還是議長，就不會容忍種族主義、仇外心理及反猶太主義。」此外，波蘭議會也對布勞恩祭出處罰，布勞恩將面臨減薪及失去半年份的津貼補助。

以色列駐波蘭大使、美國駐波蘭大使、波蘭天主教會紅衣主教紛紛發文抨擊，紅衣主教里斯（Grzegorz Rys）表示，對布勞恩的行為感到羞恥，並向波蘭整個猶太社區致歉。

波蘭首席拉比蘇德里奇（Michael Schudrich）則表示，布勞恩的個人行為並不代表波蘭，表示「數千年來，從馬加比家族時代一直到哈瑪斯，敵人一直試圖消滅我們。但他們該明白無法做到。」

波蘭極右翼聯盟黨議員布勞恩12日不滿國會舉辦的光明節活動，竟用滅火器噴滅大廳裡的...
波蘭極右翼聯盟黨議員布勞恩12日不滿國會舉辦的光明節活動，竟用滅火器噴滅大廳裡的蠟燭。(路透)

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