以色列再尋獲2人質遺體 被擄135人有19人認定死亡

12月12日，在加薩帶南部城市拉法，一名男子抱著遇難者遺體。(新華社)

以色列 今天表示找到兩名人質的遺體，接著又宣布，10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 擄走的人質中，目前仍被關押在加薩 的135人有19人已被認定死亡。

路透報導，以色列政府新聞辦公室指出，認定死亡的19人包括1名坦尚尼亞國民，但未提到他的名字。

坦尚尼亞先前有說哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列擄走的約240名人質中，包含兩名坦國學生，其中1人上個月證實喪生。

法新社報導，稍早前，以軍聲明表示，他們在加薩的行動找到兩名人質的遺體，並將遺體運回以色列。當局在確認身分後，已通知他們的家人。

這兩人一人為士兵達多（Ziv Dado），另一人則是10月7日在「超新星音樂節」（Supernova festival）被擄走的民眾澤查雅 （Eden Zecharya）。

根據以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）的聲明，澤查雅「被綁架時，上半身受傷」，而她的男友則在哈瑪斯襲擊期間被殺。

在尋獲達多和澤查雅的遺體之前，以色列曾表示哈瑪斯手上據信還握有137名人質。