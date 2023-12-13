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全球百大旅遊城市 巴黎3連霸 紐約輸杜拜

編譯中心╱綜合12日電
英國歐睿國際公布2023年百大旅遊城市排行榜，巴黎連續三年霸榜。（取材自Shutterstock）
英國歐睿國際公布2023年百大旅遊城市排行榜，巴黎連續三年霸榜。（取材自Shutterstock）

英國研究機構歐睿國際（Euromonitor International）公布2023年全球百大旅遊城市，巴黎再次蟬聯榜首，且已連續3年霸榜，紐約排第8，亞洲進入前十名的則有杜拜和東京。

綜合美國CNN、英國每日郵報報導，歐睿國際根據6大領域的55個指標為城市進行評分，包含經濟與商業表現、旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策與吸引力、健康與安全，以及永續性等，法國巴黎榮獲冠軍，2至10名分別為杜拜、馬德里、東京、阿姆斯特丹、柏林、羅馬、紐約、巴塞隆納、倫敦。

第11名至20名分別為新加坡、慕尼黑、米蘭、首爾、都柏林、大阪、香港、維也納、洛杉磯及里斯本。

歐睿國際指出，巴黎在旅遊政策與吸引力方面表現出色，報告預估，巴黎今年一共將吸引超過1500萬人次觀光客，2024年在巴黎奧運帶動下，國際觀光客人數將進一步成長。

值得注意的是，歐洲城市今年表現相當亮眼，一共有63座城市上榜，前20名中，有12名為歐洲城市，包括阿姆斯特丹、柏林、羅馬、巴塞隆納、倫敦、慕尼黑、米蘭、都柏林、維也納、里斯本。報告將歐洲的成功歸功於「快速市化及科技廣泛應用」。

不過亞洲城市表現也不俗，前20名中有6座亞洲城市，包括第2名的杜拜、第4名的東京、第11名的新加坡、14名的首爾、16名的大阪，以及第17名的香港。

若單就旅客入境數來看，2023年前三名依序為土耳其伊斯坦堡、倫敦、杜拜，旅客入境數分別達2000萬人次、1880萬人次、1680萬人次，其中入境香港旅客的人數成長最多，漲幅達2495％，香港今年入境旅客人數達1470萬人次。

儘管旅客嚮往遊巴黎，但當地人已經計畫出逃，因為2024年奧運賽事期間，各大場館周邊將禁止車輛進出，嚴格維安、道路管制，加上可預期大量人潮湧入，不少巴黎居民表示，已經準備好打包行李，逃離明年的奧運騷亂。

巴黎奧運倒數8個月，在公關公司任職的55歲的安-瑪麗（Anne-Marie）和丈夫與孩子已經計畫要北逃諾曼第，到家裡的度假小屋。安-瑪麗表示，「巴黎如今開車停車已經夠困難了。想像一下奧運，即使作為居民四處移動，也會如身處地獄。而且到時物價一定會跟著飆漲」。

巴黎奧運 香港 新加坡

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