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Zara廣告「白布包裹人偶」 激怒挺巴派後急刪照

編譯中心╱綜合12日電
Zara廣告出現用白布包裹的人偶，引發部分挺巴勒斯坦人士憤怒。(取材自Instagram)
Zara廣告出現用白布包裹的人偶，引發部分挺巴勒斯坦人士憤怒。(取材自Instagram)

西班牙服飾品牌颯拉（Zara）最近的廣告出現肢體殘缺的人體模型和用白布包裹的人偶，引發挺巴勒斯坦人士呼籲抵制，突尼西亞的Zara門市11日就遭民眾揮舞巴勒斯坦旗包圍、抗議。Zara 12日則對廣告遭到「誤解」表示遺憾，官方帳號張貼相關廣告的6則貼文皆已刪除。

路透報導，Zara在Instagram上發文稱：「很遺憾，由於部分消費者覺得受到冒犯，現已移除這些宣傳照片。他們的解讀與這些影像創造時要表達的意義可謂南轅北轍。」

以哈衝突已釀成無數平民死亡。(路透)
以哈衝突已釀成無數平民死亡。(路透)

Zara這組宣傳照7日推出，被認為酷似加薩走廊用白布包裹的遺體照片。大批網友湧入Zara的Instagram頁面，寫下數萬則留言，其中許多附上巴勒斯坦國旗；「#抵制Zara」（#BoycottZara）也成為社群平台X上的熱門標籤。

11日，突尼西亞突尼斯的Zara門市遭到多名民眾揮舞巴勒斯坦旗抗議。Zara表示：「這樣的誤解讓我們感到相當遺憾，我們重申，我們對每個人都抱持深刻的敬意。」

突尼西亞的Zara門市遭抗議人士包圍。(路透)
突尼西亞的Zara門市遭抗議人士包圍。(路透)

Zara推出新廣告時表示，這個系列的靈感源自過去幾世紀的男裝剪裁。宣傳照的畫面看似藝術家工作室的場景，裡頭有梯子、包裝材料、木箱和起重機，還有身穿工作服的助手。

此外，歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）11日表示，將建議針對在約旦河西岸暴力對待巴勒斯坦人的激進猶太屯墾民祭出制裁。

路透報導，如今國際社會的大部分注意力都集中在跨境攻擊和以色列在加薩的戰爭，但西岸針對巴勒斯坦人的暴力事件日益增加，也讓西方官員益發擔心。

波瑞爾表示，他將在法國、德國和義大利外長支持下，提出針對哈瑪斯的特別制裁計畫，但歐盟也必須對暴力的以色列屯墾民採取行動。

波瑞爾在布魯塞爾外長會議結束後對記者表示：「現在是起而行的時候了…要開始針對西岸對付巴勒斯坦人的暴力行動，採取我們能做的措施。」

聯合國數據顯示，自以哈戰爭爆發後，屯墾民的攻擊事件每天都增加1倍以上。

波瑞爾表示，外長們尚未對此類措施表示無異議支持，但他強調，他還沒正式提案。

巴勒斯坦 加薩 以色列

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