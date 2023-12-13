我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

日本2023年度漢字 「稅」二度獲選 透露1大無奈

編譯中心╱綜合12日電
日本漢字能力檢定協會12日在京都市清水寺公布2023年日本年度漢字為「稅」。(取材自Ｘ平台)
日本漢字能力檢定協會12日在京都市清水寺公布2023年日本年度漢字為「稅」。(取材自Ｘ平台)

日本漢字能力檢定協會今天在京都市清水寺公布2023年日本年度漢字為「税（稅）」，「税」並非首次當選「今年的漢字」，過去曾在2014年因為當年調漲消費稅而入選，顯見稅金這項攸關民生的議題，隨時都受到民眾關注。

朝日新聞報導，「今年的漢字」一如往常於京都的清水寺發表，協會在網站上向日本全國徵集票選年度漢字，日本今年不斷出現增稅議題，從所得稅到住民稅等，「税」因此獲得最高票。投票數排在第二的是「暑」、第三是「戰」、第四是「虎」，第五是「勝」。

日本漢字能力檢定協會自1995年起，會在每年12月12日「漢字之日」發表「今年的漢字」，今年是第29屆。去年的年度漢字因為俄羅斯侵略烏克蘭等因素，由「戰」當選。過去值得矚目的年度漢字還有1995年發生阪神大地震的「震」、2007年因為出現多次食品偽造醜聞而被選中的「偽」等。

當選的漢字會由清水寺貫主森清範用毛筆，寫在長1.5公尺、寬1.3公尺的巨大紙張上，過程由電視實況轉播。

朝日新聞報導，在發表的20到30分鐘前，會有一個被稱作「墨爺」的角色，負責把筆墨遞給森清範，他就是今年81歲的大野博史，也是促成「今年的漢字」誕生的人。

大野原本經營餐具進口業，1992年轉職到漢檢協會。當時他到學校試圖推廣漢字能力檢定，但處處碰壁。

歲末年初之際，民眾都會回顧過去一年，因此他決定向全國人民募集最能描述這一年情況的漢字，也省去自己思考的麻煩。

由於京都有很多知名寺院，大野最初的想法是每年輪流在各家寺院和神社發表年度漢字，但當他去詢問其他寺院時，得到的回覆卻是「清水寺是第一棒，我們為什麼是第二棒呢？」因而奠定了每年以清水寺為發表舞台的傳統。

由於純粹以最高票來選出年度漢字，很多漢字都曾反覆當選，例如「金」中選4次，「戰」中選2次。過去近30年間，大野印象最深刻的年度漢字是2011年發生東日本大地震那一年的「絆」。

他說，「那年我還以為會和1995年一樣，再次由『震』當選，但是面對海嘯的衝擊，日本人體會到對人類而言最重要的是什麼，那一年的漢字真的令人感到很溫暖。」

日本 地震 投票

上一則

南韓2023年度成語「見利忘義」

下一則

全球首個 薩爾瓦多明年Q1發行比特幣債券

延伸閱讀

陷政治獻金疑雲 日本內閣官房長官不信任案未過關

陷政治獻金疑雲 日本內閣官房長官不信任案未過關
別了福澤諭吉…日本明年7月發行新鈔 萬圓肖像換新貌

別了福澤諭吉…日本明年7月發行新鈔 萬圓肖像換新貌
日義簽署共同聲明 強化半導體合作

日義簽署共同聲明 強化半導體合作
排核處理水致海灘大量魚屍？日本水產廳闢謠

排核處理水致海灘大量魚屍？日本水產廳闢謠

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜