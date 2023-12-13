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取代阿富汗 緬甸成全球最大鴉片生產國

編譯中心╱綜合12日電
阿富汗神學士政權去年4月禁止種植罌粟，該國鴉片產量驟減95%。(路透)
阿富汗神學士政權去年4月禁止種植罌粟，該國鴉片產量驟減95%。(路透)

根據聯合國今天公布的報告，由於阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)政府取締鴉片交易，緬甸今年取而代之，成了全球第一大鴉片生產國。

路透報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室最新報告估計，緬甸今年生產約1080公噸鴉片，即海洛因的必要原料。估計緬甸去年生產了790公噸鴉片。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，神學士去年4月禁止種植罌粟，阿富汗的鴉片產量於是驟減約95%至330公噸左右。

緬甸、寮國、泰國的「金三角」邊境地帶長期是非法毒品製造和走私的溫床，尤其是甲基安非他命和鴉片。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，緬甸的「鴉片經濟」總值估計增加到10億美元至24億美元之間，相當於緬甸2022年國內生產毛額（GDP）的1.7%至4.1%。

自2021年緬甸軍方發動政變奪權以來，當地合法經濟活動就不斷因衝突和動盪遭受破壞，促使許多農民改種罌粟。

聯合國報告提到，市場障礙重重、國家基礎建設不佳和失控的通貨膨脹，似乎在很大程度上促使「農民在2022年底決定種植更多罌粟」。此外，「軍方於2021年2月掌權後，出現經濟、安全和治理上的混亂，也促使偏遠地區的農民改種鴉片以謀生計」。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，估計緬甸2022年至2023年的鴉片產量已達2001年以來最高點，隨著投資增加及技術進步，例如改善灌溉，或許還有使用肥料，使得緬甸的罌粟種植方式愈來愈精良，從而提升了產量。

阿富汗曾是全球最大鴉片生產國，但罌粟栽種量在神學士矢言終結非法毒品製造後暴跌。

罌粟去年幾乎占阿富汗農業總產值的三分之一，但種植面積已從去年底的23萬3000公頃縮小到今年的1萬800公頃。

分析家說，緬甸軍政府沒有認真要終結規模達數十億美元的鴉片交易。

緬甸中央藥物濫用管制委員會主席今年稍早罕見坦承打擊鴉片交易的行動徒勞無功。

緬甸 毒品 聯合國

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