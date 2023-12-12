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以哈戰爭 游瑪雅：以色列人民盼「帶他們回家」

記者曾學仁／台北即時報導
駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，游瑪雅戴著以色列項鍊表示上面寫著「帶他們回家」傳達以色列人民的希望。（記者曾學仁／攝影）
駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，游瑪雅戴著以色列項鍊表示上面寫著「帶他們回家」傳達以色列人民的希望。（記者曾學仁／攝影）

駐台以色列代表處游瑪雅代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關呼籲國際社會譴責哈瑪斯，並在猶太光明節的第六天，點燃六根蠟燭祈禱，立委王定宇、陳瑩、林楚茵、陳培瑜、陳靜敏、蔡易餘等出席。

游瑪雅代表(Maya Y. Yaron)在立法院發表以哈戰爭相關，游瑪雅在致詞中表示自己戴著以色列項鍊也是許多以列人戴著的項鍊，都上面寫著「帶他們回家」傳達以色列人民希望受困人質能平安回家。

駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表...
駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，並在猶太光明節的第六天，點燃六根蠟燭祈禱，立委王定宇（左二）、陳瑩、林楚茵、陳培瑜、陳靜敏、蔡易餘等出席。（記者曾學仁／攝影）
駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表...
駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，並在猶太光明節的第六天，點燃六根蠟燭祈禱，立委王定宇（左二）、陳瑩、林楚茵、陳培瑜、陳靜敏、蔡易餘等出席。記者曾學仁／攝影
駐台以色列代表處游瑪雅（右）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表...
駐台以色列代表處游瑪雅（右）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，並在猶太光明節的第六天，點燃六根蠟燭祈禱，立委王定宇（右二）、陳瑩、林楚茵、陳培瑜、陳靜敏、蔡易餘等出席。記者曾學仁／攝影
駐台以色列代表處游瑪雅（圖）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表...
駐台以色列代表處游瑪雅（圖）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，游瑪雅戴著以色列項鍊表示上面寫著「帶他們回家」傳達以色列人民希望受困人質能平安回家。記者曾學仁／攝影

以色列 哈瑪斯 猶太

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