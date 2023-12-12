以哈戰爭 游瑪雅：以色列人民盼「帶他們回家」

駐台以色列代表處游瑪雅（中）代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關，呼籲國際社會譴責哈瑪斯，游瑪雅戴著以色列項鍊表示上面寫著「帶他們回家」傳達以色列人民的希望。（記者曾學仁／攝影）

駐台以色列 代表處游瑪雅代表(Maya Y. Yaron)上午前往立法院發表以哈戰爭相關呼籲國際社會譴責哈瑪斯 ，並在猶太 光明節的第六天，點燃六根蠟燭祈禱，立委王定宇、陳瑩、林楚茵、陳培瑜、陳靜敏、蔡易餘等出席。