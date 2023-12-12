我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

美軍：葉門青年運動以飛彈擊中挪威船隻

編譯潘勛／綜合12日電
美國軍方中央司令部表示，一枚從「青年運動控制的葉門地區」發射的反艦巡弋飛彈擊中了挪威油輪「史春達號」，美海軍驅逐艦「梅森號」（圖）提供援助。（路透）
美國軍方中央司令部表示，一枚從「青年運動控制的葉門地區」發射的反艦巡弋飛彈擊中了挪威油輪「史春達號」，美海軍驅逐艦「梅森號」（圖）提供援助。（路透）

美國中央司令部表示，葉門「青年運動」(Houthi)12日以巡弋飛彈擊中一艘掛挪威旗幟的原油、化學物質貨輪「史春達號」(Strinda)，足見青年運動已擴大攻擊接近曼達布海峽(Bab el-Mandeb Strait)船隻，不限於跟以色列有明顯關係的貨輪。

美聯社報導，中央司令部表示，由「青年運動控制的葉門地區」發射的一枚反艦巡弋飛彈，擊中史春達號；攻擊事發當時附近沒有美軍艦隻，但美海軍「梅森號」(USS Mason)驅逐艦已予回應，提供協助之中。

美聯社認為，這起攻擊可能危及通過蘇伊士運河的貨運及能源運輸，進一步擴大以哈戰爭對國際的影響。

青年運動發言人薩里(Yahya Saree)准將發布視頻表示，該組織只在船隻「拒絕一切警告」才會開火攻擊。

史春達號遇襲地點，在葉門外海的紅海上面，接近一處重要的海上咽喉點。每日郵報(Daily Mail)報導，該貨輪由馬來西亞啟航，正要駛往蘇伊士運河。

史春達號的營運公司執行長貝爾斯尼斯(Geir Belsnes)表示，貨輪上船員均未受傷，人身安全；船隻正前往安全港口。

青年運動11月劫持一艘與以色列相關的貨船「銀河領袖號」(Galaxy Leader)，紅海及周遭水域的緊張升高，12日再發生史春達號遇襲事件。

蘇伊士運河 以色列

上一則

挪威油輪遭葉門叛軍飛彈攻擊失火 美軍艦馳援

延伸閱讀

挪威油輪遭葉門叛軍飛彈攻擊失火 美軍艦馳援

挪威油輪遭葉門叛軍飛彈攻擊失火 美軍艦馳援
波蘭總理：美軍飛彈基地15日開始運作

波蘭總理：美軍飛彈基地15日開始運作
考慮「相互通報飛彈發射」 傳華府盼明年初舉行美中限武談判

考慮「相互通報飛彈發射」 傳華府盼明年初舉行美中限武談判
「飛行中發生緊急情況」…美軍F-16戰機在南韓訓練墜毀 飛行員獲救

「飛行中發生緊急情況」…美軍F-16戰機在南韓訓練墜毀 飛行員獲救

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」