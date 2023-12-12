美軍：葉門青年運動以飛彈擊中挪威船隻

美國軍方中央司令部表示，一枚從「青年運動控制的葉門地區」發射的反艦巡弋飛彈擊中了挪威油輪「史春達號」，美海軍驅逐艦「梅森號」（圖）提供援助。（路透）

美國中央司令部表示，葉門「青年運動」(Houthi)12日以巡弋飛彈擊中一艘掛挪威旗幟的原油、化學物質貨輪「史春達號」(Strinda)，足見青年運動已擴大攻擊接近曼達布海峽(Bab el-Mandeb Strait)船隻，不限於跟以色列 有明顯關係的貨輪。

美聯社報導，中央司令部表示，由「青年運動控制的葉門地區」發射的一枚反艦巡弋飛彈，擊中史春達號；攻擊事發當時附近沒有美軍艦隻，但美海軍「梅森號」(USS Mason)驅逐艦已予回應，提供協助之中。

美聯社認為，這起攻擊可能危及通過蘇伊士運河 的貨運及能源運輸，進一步擴大以哈戰爭對國際的影響。

青年運動發言人薩里(Yahya Saree)准將發布視頻表示，該組織只在船隻「拒絕一切警告」才會開火攻擊。

史春達號遇襲地點，在葉門外海的紅海上面，接近一處重要的海上咽喉點。每日郵報(Daily Mail)報導，該貨輪由馬來西亞啟航，正要駛往蘇伊士運河。

史春達號的營運公司執行長貝爾斯尼斯(Geir Belsnes)表示，貨輪上船員均未受傷，人身安全；船隻正前往安全港口。

青年運動11月劫持一艘與以色列相關的貨船「銀河領袖號」(Galaxy Leader)，紅海及周遭水域的緊張升高，12日再發生史春達號遇襲事件。