Google今年熱搜字：加薩、芭比、哈姆林、泰勒絲…

《芭比》是全球最熱搜的電影。（圖：華納兄弟提供）

Google 11日公布2023年全球熱搜字，以哈衝突最受關注，熱搜人物第一名是職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾的安全衛哈姆林 （Damar Hamlin），熱搜歌曲是日本知名樂團Yoasobi的《アイドル》（Idol），熱搜電影是《芭比 》（Barbie）。

Google公布的2023年全球熱搜字是按照類別，新聞類以「以色列戰爭及加薩」最多，其次為6月發生探險鐵達尼號的潛水艇爆炸和土耳其地震。

Google公布2023年全球熱搜字，以哈衝突最受關注，加薩成為熱搜字。（美聯社）

熱搜人物第一名是哈姆林，他在1月6日的比賽期間心臟停頓，即時急救並送往醫院，奇蹟地好轉，現在不但完全康復，更能夠重返球場。第二名是在漫威（Marvel）電影中飾演「鷹眼」的男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），他在年初被剷雪車輾過重傷，現已接近痊癒階段。

熱搜電影則以《芭比》居冠，其次為《奧本海默》（Oppenheimer）和印度寶萊塢動作片《賈萬》（Jawan）。

全球熱艘次數最多的歌曲是Yoasobi的歌曲《アイドル》（偶像），其次為美國鄉村歌手傑森阿爾丁（Jason Aldean）的《Try That In A Small Town》。

熱搜次數最多的遊戲是《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）和《最後生還者》（The Last of Us）。

熱搜訃聞是《六人行》（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）和「搖滾女王」蒂娜透娜（Tina Turner）。

此外，最熱門歌手是泰勒絲（Taylor Swift），最熱門影集是《最後生還者》（The Last of Us），最熱門的公園是西班牙巴賽隆納的奎爾公園。