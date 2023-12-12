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日安倍派爆收回扣 15閣員恐遭撤

編譯中心／綜合11日電
日本執政自民黨最大派系「安倍派」爆發暗收回扣延燒岸田政府，岸田擬撤換15名涉案閣僚。圖為日本首相岸田文雄（前排中）在9月與第二次改組內閣合照。（新華社）
日本執政自民黨最大派系「安倍派」爆發暗收回扣延燒岸田政府，岸田擬撤換15名涉案閣僚。圖為日本首相岸田文雄（前排中）在9月與第二次改組內閣合照。（新華社）

日本執政黨自民黨內最大「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲。消息人士透露，日相岸田評估撤換安倍派所有閣員、副大臣、政務官共15人。

日本放送協會（NHK）報導，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列帳的「小金庫」。

朝日新聞報導，岸田有意撤換涉收「回扣」的安倍派「5人小組」成員，將在近期展開等同內閣改組的黨務主管人事異動，屆時安倍派幹部將從岸田政府去職。

共同社中文網報導，日本政府相關人士透露，擬撤換的安倍派閣員包含內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎，總計4人，外加5名副大臣、6名政務官，總共15人。

安倍派若無人擔任自民黨內「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官），在日本政壇想當罕見。

岸田將關注東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）調查走向，以及評估對2024年國會正常會期與政府運作的影響，做出最終決定，最快可能在13日國會臨時會議期休會的本周調整人事。

而松野博一被問及去留時，僅表示「會一如既往履行職責」。

至於自民黨內人事，日本政府相關人士10日透露，高木毅可能會被解除黨內要職。

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