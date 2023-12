聯合國籲提供464億美元 滿足2024年人道援助需求

聯合國今天宣布,2024年該機構將需要464億美元人道援助資金,以拯救全球約1.8億身處惡劣環境的人們。(路透)

聯合國 今天宣布,2024年該機構將需要464億美元人道援助資金,以拯救全球約1.8億身處惡劣環境的人們。

路透報導,聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)在2024年「全球人道主義概況」(Global Humanitarian Overview)報告中表示,受到衝突、氣候緊急情況和經濟因素影響,估計明年將有近3億人需要人道援助。

其中包括非洲東部和南部地區的7410萬人,其中很大一部分都是受到蘇丹危機拖累。

法新社報導,聯合國表示,2024年全球人道主義前景「黯淡」,衝突、氣候緊急情況和經濟崩潰為最弱勢群體帶來「浩劫」。

儘管目前全球注意力都集中在加薩 走廊戰爭上,聯合國表示,更廣泛的中東地區、蘇丹和阿富汗 也是需要大規模國際援助行動的熱點。

由於捐款大幅縮水,與2023年相較,聯合國本次呼籲提供的援助金額規模和規劃的受眾目標皆較往年縮減。

聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯(Martin Griffiths)在聲明中表示:「人道主義工作人員正在拯救生命、對抗飢餓、保護兒童、遏制流行病,並在世界上許多最惡劣的環境提供庇護所和衛生設施。」

「但是,來自國際社會的必要支持無法滿足當前需求。」

葛瑞菲斯還說:「我認為,整個中東以及加薩和約旦河西岸可能是最迫切需要援助的地區。」

2023年,聯合國呼籲各國提供567億美元人道援助資金,但實際上僅收到該金額的35%,這堪稱多年來最嚴重的資金缺口之一。

在2023年結束僅剩下數週的情況下,2023年可能成為自2010年以來,首次人道捐款較前一年減少的一年。

因此,聯合國此次將呼籲各界捐助的金額縮減至464億美元,並將用於最需要幫助的人身上。