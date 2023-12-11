南韓新婚夫婦驟減7萬對 第一次結婚夫婦46%無子女創新高

南韓統計廳今天發表最新統計，指出至2022年11月1日為止，南韓國內結婚5年以下的新婚夫婦數年減7萬對至103萬對，其中第一次結婚夫婦無子女者占比達46%創新高。（美聯社）

南韓 統計廳今天發表最新統計，指出至2022年11月1日為止，南韓國內結婚5年以下的新婚夫婦數年減7萬對至103萬對，其中第一次結婚夫婦無子女者占比達46%創新高。

南韓統計廳今天發布2022年新婚夫婦統計報告，這份報告是針對截至2022年11月1日為止、登記結婚未滿5年且住在南韓的夫婦進行調查，結果顯示新婚夫婦數較前一年減少6.3%，降至約103.2萬對。

統計廳自2015年開始每年進行新婚夫婦統計，該年登記結婚未滿5年的新婚夫婦共有147.2萬對，之後每年皆減少5到8萬對，延續此趨勢，截至今年底的新婚夫婦數預計降至100對以下。

近5年的新婚夫婦中，約79%為第一次結婚，超過2成為再婚，再婚夫婦占比較2015年增加0.8個百分點。

若僅統計首次結婚夫婦生育狀況，未生育子女比例較2021年增加0.6個百分點，來到46.4%，也是統計以來最高紀錄。

新婚夫婦生育子女的意願可能受到經濟及居住狀況影響。調查顯示，南韓新婚夫婦全年平均所得較2021年增加6.1%；新婚夫婦中皆有收入的比例較去年增加2.3個百分點，來到57.2%。在夫妻兩人皆有工作的狀況下，可能增加育兒難度。

以統計結果來看，雙薪家庭的收入雖達到僅夫妻一人賺錢家庭的1.7倍，但已生育子女的占比卻少了9.6個百分點。

在新婚夫婦所得提升同時，貸款 率也較前一年升高，持有住宅比率卻降低1.5個百分點，來到40.5%。

南韓許多年輕夫婦會向銀行貸款，用以支付不須月租、但保證金高昂的「傳貰」房，近期雖因傳貰詐騙問題導致需求降低，但月租房需求上升也推升租金 ，都是可能影響生育意願的負面因素。

「傳貰」是南韓特有租屋方式，房客不交租金，而是入住前向房東提供一大筆押金，作為抵繳房租之用；等租期結束，房東會歸還押金。