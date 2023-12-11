溫哥華台灣女力強大 獻愛關注青少年

加拿大溫哥華台灣僑界一眾女力9日參與She Shine慈善晚宴，關注加拿大青少年心理健康。（中央社）

加拿大 溫哥華台灣僑界昨晚齊聚一場慈善晚宴，眾人同心獻愛幫助加拿大弱勢青少年，獲得當地政要和社區讚揚，再度展現台僑溫暖力量。

這場名為She Shine的晚宴是由世界華人工商婦女企管協會溫哥華分會舉辦，包括卑詩台灣商會、大溫哥華台灣菁英協會、合家歡組織等眾多台灣社團鼎力支持，為加拿大青少年心理健康 組織Jack.org籌款。

世華溫哥華分會會長陳品方有兩個正值青少年的孩子，她看到兒子的同學一度想輕生，又想起姪子在就讀大學時曾一度憂鬱，她對中央社說：「少年維特的煩惱不見得是浪漫的，可能是致命的，我們希望各界多重視青少年情緒健康，畢竟每一個年輕生命都是可貴的。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣及3位卑詩省台裔省議員康安禮、陳偉蓁、姚君憲，和列治文市議員區澤光等多位政要到場支持活動。

陳偉蓁對整場女性閃閃發光的魅力感到驕傲，她說這是由內到外的至情至性。「每位女性都在不同的領域展現獨特的優秀與美好，讓大家看到加拿大台灣女性柔軟卻強大的力量。」

劉立欣說，這是台灣社群在溫哥華又一次發光發亮的展現。她對中央社表示：「我們常說加拿大和台灣有同樣價值觀，這種理念其實展現在很多細微之處，包括關注弱勢團體權益和對回饋社會的心念等，也因此台灣社群點點滴滴的貢獻，都讓加拿大民眾印象深刻。」

2010年溫德勒（Eric Windeler）和漢寧頓（Sandra Hanington）在歷經18歲的兒子傑克（Jack）自殺後，創立Jack.org組織，期盼幫助更多陷於心理困境的孩子，不希望其他父母受到喪子的煎熬。

Jack.org有研討會、外展計劃和即時聊天服務，透過實體和虛擬等多種社群互動，與加拿大青年建立緊密聯繫。英國威廉王子和凱特 王妃多次支持該組織舉辦的活動。