以國學者：加薩61%死者是平民 英媒：研究佐證以軍蓄意殺平民

在加薩南部甘尤尼斯，一名巴人男童10日出席家人喪禮時面露悲傷，其家人死於以軍襲擊，當時男童右腳受傷，需坐輪椅。（路透）

以巴衝突延燒，以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 已交戰約2個月，以軍加劇對南加薩 的攻勢。英國廣播公司（BBC）10日報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維向以國軍人指出，已有哈瑪斯正在瓦解的跡象，「我們必須逼得更緊」，要求作戰加強。

BBC引述一名目擊者報導，前一晚在南加薩的甘尤尼斯中心地帶充滿「恐怖與恐懼」，砲擊聲和激烈交戰聲不絕於耳。哈瑪斯表示，激戰沿著通往加薩走廊最南部拉法的道路擴張，也正是成千上萬加薩民眾離家逃難的去處。

加薩衛生部表示，以哈戰爭已造成逾1.77萬巴人死亡，以色列則稱已有逾7000名巴人武裝分子被殺。以色列公開大學教授利維9日在「國土報」撰文，分析以軍開戰首三周空襲加薩所造成的死亡人數中，高達61%是平民，形容近代以來「前所未見」；據他統計，以軍2012至2022年間三次針對加薩的主要空襲和軍事行動中，平民死亡比率約40%；今年5月「盾與箭」轟炸行動，平民占總死亡人數33%。利維表示，綜觀全球20世紀所有衝突的平民死亡比率也僅過半，以軍在以哈戰爭中顯著造成較高比例平率死亡。

英國衛報形容，利維的研究佐證以色列左翼「+972雜誌」和希伯來語獨立新聞網站Sikha Mekomit上月底的偵查報導結論，即以軍蓄意視民居為目標並造成大量平民傷亡，企圖藉此觸發加薩民眾對哈瑪斯領袖的不滿。

以軍總參謀長哈萊維則拍片告訴麾下士兵：「我們見證『恐怖分子』正在投降……顯示他們的網絡正在崩潰。」他又強調當下需要加強向敵方施壓。

此外，針對一項呼籲立即停火的安理會決議案闖關失敗，卡達總理穆罕默德10日在杜哈論壇表示，卡達會持續敦促以哈休戰，但亦提到以軍持續轟炸加薩，協商成功機會衰減中。