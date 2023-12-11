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以色列拓新戰線？揚言對真主黨、青年運動「行動」

編譯中心／綜合10日電
葉門西部荷台達省薩利弗港靠岸船隻，攝於5日。（歐新社）
葉門西部荷台達省薩利弗港靠岸船隻，攝於5日。（歐新社）

以哈戰爭爆發後，同受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」不時襲擊以色列，CNN報導，以色列國安顧問哈尼比9日針對「青年運動」近期鎖定侵襲紅海商船表示，若國際社會未能予以遏止，以國準備好展開行動。此外，伊朗支持的黎巴嫩真主黨多次在與邊境以色列交火，哈尼比也警告，必要時「將採取行動」，有以媒解讀為鋪路開拓新戰線。

黎巴嫩真主黨與以軍10、11兩日都曾交火。以軍11日聲明表示，攔截兩個跨越邊界的可疑目標，並攻擊黎巴嫩境內的真主黨目標。哈尼比9日表示，以軍「遲了17年」對付哈瑪斯，如今「再也無法接受」真主黨「拉德萬」（Radwan）特種部隊坐鎮以黎邊境，如真主黨拒絕以外交解決問題，以方要以「行動」改變相關情勢。以色列時報形容，這說法暗示收拾哈瑪斯後的下一步是對付真主黨。

美國駐伊拉克大使館8日受榴彈炮襲擊，加上同日美軍在伊拉克和敘利亞受到最少5宗襲擊，為以哈戰爭爆發以來單日最高同類紀錄，親伊朗的伊拉克什葉派武裝組織「真主黨旅」形容事件是「新交戰規則的開始」。

另外，哈尼比9日向以媒「12頻道」指出，以國總理內唐亞胡已和美國總統拜登和若干歐洲領導人談過，討論「青年運動」在紅海鎖定據信和以色列有關聯的商船。他說，以色列正給予全球一些時間，以便籌畫阻止相關情事，但若未見到國際行動安排，以國將付諸行動來掃除「青年運動」的海上圍困。

「青年運動」為伊斯蘭教什葉派政治暨軍事組織，路透報導，「青年運動」9日已表明，會鎖定航向以色列的所有船隻，無論國籍為何，警告各地國際船運業者不要與以國港口往來。

CNN指出，美方軍艦已在當地保護船運進行。美軍官員先前表示，一艘美艦曾在紅海南部擊落多架無人機，據信來自「青年運動」控制的葉門局部。時值「青年運動」近期發動一連串飛彈攻擊，美軍官員說，正在考慮強化一條紅海航運要道周邊的商船保護。

美國已和多國參與、負責保護紅海航運的海軍特遣部隊「聯合海上部隊」（Combined Maritime Forces）成員討論，尋求增進當地安全的方法。美國官員公開說過，討論聚焦在護送紅海船隻通過曼德海峽、進入亞丁灣的可能性。該條狹窄渠道位於葉門和其南方的「非洲之角」之間。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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