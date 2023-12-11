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尹錫悅首訪荷蘭 三星李在鎔、SK崔泰源隨行 拚建「晶片同盟」

編譯易起宇／綜合10日電
南韓總統尹錫悅11日將出訪荷蘭，尋求建立「晶片同盟」。（路透）
南韓總統尹錫悅11日將出訪荷蘭，尋求建立「晶片同盟」。（路透）

南韓總統尹錫悅11日赴荷蘭訪問，三星電子執行董事長李在鎔與SK海力士集團董事長崔泰源將隨行，兩國將啟動半導體對話並洽談共同研發計畫，締結「晶片同盟」。尹錫悅表示，這將是加強這兩個全球晶片強國半導體合作的一趟重要出訪。

尹錫悅將應荷蘭國王威廉-亞歷山大的邀請，於11至14日到荷蘭進行國是訪問，兩國將啟動半導體對話，並討論共同開發計畫，尋求建立「晶片同盟」。這趟訪問也將是兩國1961年締結雙邊關係以來，南韓領導人首次出訪荷蘭。

南韓總統辦公室表示，為了締結晶片同盟，尹錫悅計畫新設半導體對話機制、簽署理解備忘錄，並且討論潛在共同專案，兩國政府、企業和大學都會參與其中。

尹錫悅表示，此行將成為「韓荷半導體同盟」的重要轉捩點，首要之務是討論晶片合作，南韓打算「大幅擴大和荷蘭、美國及日本等主要國家的半導體合作」。他說，高科技晶片已是現代全球經濟的命脈，南韓供應的記憶體晶片占了全球約60%。

尹錫悅和威廉-亞歷山大12日將訪問半導體生產設備大廠艾司摩爾（ASML）位在費爾德霍芬的總部，參觀ASML的無塵室等關鍵設施，成為第一個參觀ASML總部的外國元首。

李在鎔和崔泰源也將同行。東亞日報已報導，李在鎔和崔泰源將與預定明年4月退休的ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）進行會談。

近來全球晶片業正遭受地緣政治動盪的衝擊，半導體已成為美國和中國的衝突議題之一，對取得晶片製造技術和供應的管道展開激烈爭戰。荷蘭近來加入了美國和日本管制先進晶片製造設備出口的行列，以防中國取得可能用於先進武器的技術，引發北京使指控華府從事「科技恐怖主義」。

尹錫悅說：「隨著各國和各地區爭奪新興科技霸權的競爭日益激烈，半導體產業的戰略重要性已高於以往，讓這趟荷蘭之行格外具有意義。」「半導體是南韓與荷蘭合作的關鍵。全球半導體產業的穩定與持續成長，符合兩國的核心利益。」他也說，南韓與荷蘭有一個共識，那就是「經濟現在是安全的同義詞，反之亦然」。

尹錫悅還說，討論晶片合作是他這次訪問的「首要任務」。

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