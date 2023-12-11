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抗議COP28沒進展 環團染綠威尼斯運河

編譯盧思綸／綜合10日電
義大利當地時間9日，環保倡議人士將威尼斯大運河染綠，抗議COP28聯合國氣候峰會缺乏實質進展。（路透）
義大利當地時間9日，環保倡議人士將威尼斯大運河染綠，抗議COP28聯合國氣候峰會缺乏實質進展。（路透）

路透報導，環保倡議人士9日使用染料將威尼斯大運河（Grand Canal）染成綠色，抗議COP28聯合國氣候峰會缺乏實質進展。

根據在社群網站上發布的影像，環保人士下午在路人、遊船「貢多拉」（gondola）船夫和遊客面前，將螢光綠色液體倒入威尼斯大運河。

環保運動組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）抗議人士日前在里奧多橋（Rialto Bridge）懸掛橫幅「COP28：政府高談闊論，我們命懸一線」，一邊懸吊在橋下，一邊使用染料將運河染成綠色。

從北部的杜林波河（Po）到南部羅馬台伯河（Tiber），義大利部分小段運河也遭到抗議人士染綠。

「反抗滅絕」在聲明稿中表示，「政府一邊高談闊論的時候，我們在統計當下洪災和火災造成的傷亡和毀損。」

另外，「反抗滅絕」解釋這種螢光素染料本身對運河無害，主要工業用途是追蹤水中物質，過幾個小時便會恢復。

「反抗滅絕」在聲明中感嘆說：「氣候危機已對義大利造成災難性的影響，科學告訴我們情況會變得更糟，但政治人物卻在胡鬧浪費時間。」聲明還說：「我們正對這樣毫無作為的情況做出反抗，我們的未來被出賣給化石燃料工業，我們不能保持沉默。」

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）則譴責「生態主義破壞分子」，並要求政府祭出懲罰。

今年5月義大利東北部發生致命洪水後，曾有環保人士將羅馬著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）染成黑色，並稱洪水是氣候變遷的警訊。

義大利當地時間9日，環保倡議人士將威尼斯大運河染綠，抗議COP28聯合國氣候峰會...
義大利當地時間9日，環保倡議人士將威尼斯大運河染綠，抗議COP28聯合國氣候峰會缺乏實質進展。（美聯社）

義大利 洪水 氣候變遷

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