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「哈瑪斯有瓦解跡象」以軍參謀總長要求加強作戰 聯合國秘書長譴責安理會

編譯高詣軒／即時報導
以色列襲擊期間，陣陣濃煙10日竄上加薩南部的甘尤尼斯上空。（路透）
以色列襲擊期間，陣陣濃煙10日竄上加薩南部的甘尤尼斯上空。（路透）

以巴衝突延燒，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯已交戰約2個月，以軍加劇對南加薩的攻勢。英國廣播公司（BBC）10日報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維向以國軍人指出，已有哈瑪斯正在瓦解的跡象，「我們必須逼得更緊」，要求作戰加強。

BBC引述一名目擊者報導，前一晚在南加薩的甘尤尼斯（Khan Younis）中心地帶充滿「恐怖與恐懼」，砲擊聲和激烈交戰聲不絕於耳。哈瑪斯表示，激戰沿著通往加薩走廊最南部拉法的道路擴張，也正是成千上萬加薩民眾離家逃難的去處。

聯合國官員指出，進入加薩的救援物資受限，當地食物和飲水短缺嚴重。日前，聯合國秘書長古特瑞斯罕見援引「聯合國憲章」第99條，要求聯合國安理會注意加薩危機，但美國8日用否決權擋下一項呼籲立即停火的安理會決議案。

針對決議案闖關失敗，古特瑞斯在卡達的「杜哈論壇」（Doha Forum）表示遺憾，直言安理會已然「癱瘓」，其威信嚴重受損，但他矢言不會因此放棄。

以哈雙方11月同意暫時休戰一周，促成人質換囚並容許更多人道救援輸入，但該次兩度延長的休戰在本月1日終止。卡達總理穆罕默德10日也在杜哈論壇表示，卡達會持續敦促以哈休戰，但亦提到以軍持續轟炸加薩，協商成功機會衰減中。

以色列襲擊期間，陣陣濃煙10日竄上加薩南部的甘尤尼斯上空。法新社
以色列襲擊期間，陣陣濃煙10日竄上加薩南部的甘尤尼斯上空。法新社

加薩 聯合國 哈瑪斯

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