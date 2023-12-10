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加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

中央社／多倫多9日電
圖為溫哥華一景。（新華社）
圖為溫哥華一景。（新華社）

許多移民前往加拿大成為人生勝利組的夢想，現在因為生活成本高昂、租房供不應求，淪為一場生存之戰。最新數字顯示，許多移民被迫放棄這個他們選為第二故鄉的國家。

路透報導，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）把移民視為因應人口老化和人口成長放緩兩大挑戰、以及協助推動經濟成長的主要武器，加拿大統計局（Statistics Canada）表示，這樣的政策使得加拿大人口今年以60多年來最快的速度成長。

但這種趨勢正在反轉。官方數據顯示，2023年上半年約有4萬2000人離開加拿大，相較之下，2022年離開加國人數為9萬3818人，2021年為8萬5927人。

移民權益倡議組織「加拿大公民研究所」（Institute for Canadian Citizenship）最近報告顯示，2019年離開加拿大的移民比例創下20年來新高，雖然這一數字在疫情封城期間下降，但加拿大統計局數據顯示，這一數字再次上升。

雖然這些人數只占同期來到加國的26萬3000人中一小部分，但移出人數持續增加讓部分觀察家擔心。

對一個以移民為基礎的國家來說，越來越多人離開可能會破壞杜魯道政府的招牌政策。那項政策在短短8年內，讓創紀錄的250萬人取得永久居留權。

路透社採訪6名因生活成本高而已經離開或準備離開加國的人。

25歲的卡拉（Cara）2022年以難民身分移民加拿大，現在她用每月650加元（約478美元）的價格在多倫多東部士嘉堡（Scarborough）租了間地下室公寓，約占她每月收入的30%。

她說：「我從沒意識到原來在西方國家，你只租得起地下室的房間。」她因曾參加2019年香港「反送中」運動而拒絕透露真實姓名。

她打3份工，賺取安大略省（Ontario）每小時16.55加元的最低工資，還進入推廣部上課取得大學學分。

她說：「我幾乎留不住錢。」她表示在香港，她每個月可以存下約1/3薪水。

加拿大 移民 香港

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