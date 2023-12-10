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5年涉收6.8萬美元回扣 日官房長官恐下台

編譯中心／綜合9日電
日本首相岸田文雄（右）8日出席眾議院預算委員會會議，當時還表示無意撤換涉不當申報政治獻金醜聞的內閣官房長官松野博一。（美聯社）
日本首相岸田文雄（右）8日出席眾議院預算委員會會議，當時還表示無意撤換涉不當申報政治獻金醜聞的內閣官房長官松野博一。（美聯社）

日本執政自民黨政治獻金醜聞燒至首相岸田文雄內閣，相關人士透露，內閣官房長官松野博一過去5年涉嫌收受安倍派（清和政策研究會）募款餐會收入「回扣」，金額恐超過1000萬日圓(約6.8萬美元)；傳出岸田文雄已在檢討讓松野博一去職。

中央社報導，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部），正以涉違政治資金規正法調查自民黨安倍派在內5派閥。相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。

共同社前日引述消息報導，特搜部大致掌握松野博一過去5年涉從安倍派獲取逾1000萬日圓，但未有記錄在政治資金收支報告內。

對此，自民黨內已出現「請辭恐難避免」的聲音。岸田將關注對執政造成衝擊之餘，慎重檢討因應之道。

61歲的松野博一是出身千葉縣第3選區的眾議員，2000年起8度當選眾議員。他曾任文部科學大臣及自民黨總務會長代理執行等要職，2019年9月擔任負責安倍派內務的派閥事務總長，2021年10月任內閣官房長官至今。

岸田8日在眾議院預算委員會談到松野去留時稱，「希望（松野）能以政府發言人身分確實對外宣傳」，否認有意撤換。松野本人同日在備詢時僅不斷表示「希望仔細調查並進行適當因應」。

不過，自民黨內也有人士認為「（松野）請辭可能只是時間問題」。

讀賣新聞報導，日本政壇很少發生內閣官房長官請辭，如果松野果真請辭，將是岸田內閣2021年10月上路後，第五位因醜聞等請辭的閣員。

日本共同社報導，政府相關人士今天透露，如果官房長官真的換人，在日本政壇誠屬罕見。官房長官是日本內閣的重要職務，一旦去職勢將對岸田帶來打擊。

自民黨內都不挺 請辭恐難免

日本經濟新聞報導，到12月8日自民黨內認松野應請辭的看法愈來愈強，在野黨也要求松野必須說明事實並去職。

相關人士表示，涉收受「回扣」又未刊載政治獻金收支報告書者除松野外，還包括自民黨國會對策委員長、安倍派事務總長高木毅，以及自民黨參議院幹事長世耕弘成。

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