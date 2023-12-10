5年涉收6.8萬美元回扣 日官房長官恐下台
日本執政自民黨政治獻金醜聞燒至首相岸田文雄內閣，相關人士透露，內閣官房長官松野博一過去5年涉嫌收受安倍派（清和政策研究會）募款餐會收入「回扣」，金額恐超過1000萬日圓(約6.8萬美元)；傳出岸田文雄已在檢討讓松野博一去職。
中央社報導，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部），正以涉違政治資金規正法調查自民黨安倍派在內5派閥。相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。
共同社前日引述消息報導，特搜部大致掌握松野博一過去5年涉從安倍派獲取逾1000萬日圓，但未有記錄在政治資金收支報告內。
對此，自民黨內已出現「請辭恐難避免」的聲音。岸田將關注對執政造成衝擊之餘，慎重檢討因應之道。
61歲的松野博一是出身千葉縣第3選區的眾議員，2000年起8度當選眾議員。他曾任文部科學大臣及自民黨總務會長代理執行等要職，2019年9月擔任負責安倍派內務的派閥事務總長，2021年10月任內閣官房長官至今。
岸田8日在眾議院預算委員會談到松野去留時稱，「希望（松野）能以政府發言人身分確實對外宣傳」，否認有意撤換。松野本人同日在備詢時僅不斷表示「希望仔細調查並進行適當因應」。
不過，自民黨內也有人士認為「（松野）請辭可能只是時間問題」。
讀賣新聞報導，日本政壇很少發生內閣官房長官請辭，如果松野果真請辭，將是岸田內閣2021年10月上路後，第五位因醜聞等請辭的閣員。
日本共同社報導，政府相關人士今天透露，如果官房長官真的換人，在日本政壇誠屬罕見。官房長官是日本內閣的重要職務，一旦去職勢將對岸田帶來打擊。
自民黨內都不挺 請辭恐難免
日本經濟新聞報導，到12月8日自民黨內認松野應請辭的看法愈來愈強，在野黨也要求松野必須說明事實並去職。
相關人士表示，涉收受「回扣」又未刊載政治獻金收支報告書者除松野外，還包括自民黨國會對策委員長、安倍派事務總長高木毅，以及自民黨參議院幹事長世耕弘成。
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