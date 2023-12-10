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中國人海外置產首選…澳洲削減移民 拿留學生「開刀」

編譯中心／綜合9日電
為緩解住房等生活成本危機，澳洲正準備將每年移民人數削減到新冠疫情爆發前的水準。圖為中國遊客登上雪梨海港大橋橋頂後慶祝。（新華社）
為緩解住房等生活成本危機，澳洲正準備將每年移民人數削減到新冠疫情爆發前的水準。圖為中國遊客登上雪梨海港大橋橋頂後慶祝。（新華社）

新冠疫情結束以來，澳洲移民入境人數激增，為緩解住房等生活成本危機，澳洲總理艾班尼斯9日表示，澳洲接納移民人數必須回落到疫情爆發前的「可持續的水準」，其中海外留學生將成「開刀」目標。

中央社報導，據澳洲統計局，截至3月31日的12個月內，即國際邊界關閉後的這段時間，全國人口增加2.2%，達到2650萬人。淨移民人數增加45萬4400人，占全國人口增幅的81%。

目前澳洲的房屋租賃空置率處於歷史低點，人口急增讓房屋和交通等需求上升，強勁的住屋需求及高通膨的持續，推高澳洲民眾的生活開支成本，因此澳洲政府有意將每年淨海外移民人數恢復到新冠疫情前每年約23.9萬人的水準。艾班尼斯稱，政府檢視後認為現有政策存在缺陷，包括學生簽證被濫用等，需要10年時間重建，他強調移民政策會讓澳洲獲得當地需要的技術專才，也要維護澳洲民眾權益。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）報導，政府移民改革措施將集中減少留學生數目，可能包括進一步打擊那些協助海外人士實際上到澳洲工作而非讀書的不法教育機構，以及收緊對學生英語能力的要求。大學以外所有類別的低級和短期課程學生，也可能不再獲發學生簽證，以及研究方法確保在澳洲就讀缺乏就業前景課程的學生在畢業後要離開，同時限制完成學業的大學生的工作權利。

另據《第一財經》稍早報導，澳洲一直是中國人最心儀的海外置產、移民與留學目的地之一，過去在排名上一直緊追泰國與美國。2022年澳洲首次成為海外購房第一，這可能跟疫情期間積壓的留學與移民需求獲得釋放有關。

澳洲 移民 疫情

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