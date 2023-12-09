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澳洲將改革移民制度 總理：接納量須降到可持續水準

中央社／雪梨9日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲接納移民人數必須回落到「可持續的水準」；他並說，本週將發布移民制度改革細節。

路透社報導，長期依賴移民解決勞動力緊缺問題的澳洲，已經開始對移民制度進行徹底改革，加快高技術勞工的入境速度，並簡化獲得永久居留權的手續。

坎培拉時報（The Canberra Times）報導，澳洲財政部今年稍早估計澳洲2022-2023年淨移民接納量將超過40萬人，這一數字遠遠超出預期。

根據澳洲統計局，截至3月31日的12個月內，即國際邊界關閉後的這段時間，全國人口增加2.2%，達到2650萬人。淨移民人數增加45萬4400人，占全國人口增幅的81%。

艾班尼斯在雪梨告訴媒體：「我們確實必須讓移民接納量回到可持續的水準，細節將在本週發布。這是對制度出了問題這一事實的回應。」

他說，他希望看到「一個適合澳洲的制度，一個我們能夠獲得我們所需技能的制度」。

澳洲中間偏左的工黨政府10月承諾解決濫用簽證制度的問題，以打擊人口販運和其他形式的組織犯罪。

澳洲政府先前曾表示，技術專業人士的簽證流程將變得更快和更容易，同時將採取措施留住國際學生。

澳洲 移民 簽證

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