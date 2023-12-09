巴勒斯坦人怨人道區「不人道也不安全」：沒水沒電 附近還遭襲擊

以色列國防軍對加薩發動軍事攻擊一直建議數百萬巴勒斯坦平民移往一個面積僅8.5平方公里、位於加薩走廊西南部沿岸馬瓦西的「人道區」。（取材自YouTube）

英國BBC報導，隨著以色列國防軍（IDF）對加薩 發動軍事攻擊，他們一直建議數百萬平民移往一個面積僅8.5平方公里、位於加薩走廊西南部沿岸馬瓦西（al-Mawasi）的「人道區」。這比占地約12平方公里的台灣桃園機場還小，卻擠了數百萬名巴勒斯坦 人。當地巴人抱怨，人道區根本「不人道」，沒水沒電沒物資，不適合人類居住。

馬瓦西是地中海沿岸一處狹長陸地，建築物不多，由農田和沙丘組成。

BBC指出，現場一名巴勒斯坦婦女拉布（Reem Abd Rabu）過去幾周都睡在地上，並和四個家庭擠在一頂帳篷。她告訴BBC，「不適合人居住」。拉布是10月7日以哈衝突爆發後流離失所的180萬名巴人之一。

拉布先前認為，人道區不會受到激烈轟炸和戰鬥影響，但當她抵達時，她發現當地幾乎沒有基本服務。拉布告訴BBC：「水總有一天會來，但接下來10天都無水可用。供電的狀況也和供水一樣。」

另一名也逃到人道區的女醫師莫娜．阿斯塔爾（Mona al-Astal）也描述現場缺水、缺電和缺物資的狀況。她說自己被迫花300美元購買一頂帳篷和其他用品。

阿斯塔爾還表示，她看到有人闖入聯合國 機構倉庫，因為「他們太餓了，沒東西吃」。她說，更糟的是，疾病包括蝨子、水痘和腸道傳染病開始在孩童間廣為傳播，「隨著時間一天天過去，我們在這面臨的危險也在增加」。

逃到馬瓦西的男子加尼姆（Mohammed Ghanem）表示，他會來這裡是因為「以軍一直指引人們到這」，但他說「這裡既不人道也不安全」。他描述自己看到以軍的戰車在不到一公里外，並稱距離人道區500公尺左右的地方遭襲擊。自從以軍指引民眾到馬瓦西以來，BBC也確認距人道區約500公尺的地方至少有一處遭破壞。

BBC也有聯繫以國軍方，但尚未獲得回應。