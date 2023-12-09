巴勒斯坦人怨人道區「不人道也不安全」：沒水沒電 附近還遭襲擊
英國BBC報導，隨著以色列國防軍（IDF）對加薩發動軍事攻擊，他們一直建議數百萬平民移往一個面積僅8.5平方公里、位於加薩走廊西南部沿岸馬瓦西（al-Mawasi）的「人道區」。這比占地約12平方公里的台灣桃園機場還小，卻擠了數百萬名巴勒斯坦人。當地巴人抱怨，人道區根本「不人道」，沒水沒電沒物資，不適合人類居住。
馬瓦西是地中海沿岸一處狹長陸地，建築物不多，由農田和沙丘組成。
BBC指出，現場一名巴勒斯坦婦女拉布（Reem Abd Rabu）過去幾周都睡在地上，並和四個家庭擠在一頂帳篷。她告訴BBC，「不適合人居住」。拉布是10月7日以哈衝突爆發後流離失所的180萬名巴人之一。
拉布先前認為，人道區不會受到激烈轟炸和戰鬥影響，但當她抵達時，她發現當地幾乎沒有基本服務。拉布告訴BBC：「水總有一天會來，但接下來10天都無水可用。供電的狀況也和供水一樣。」
另一名也逃到人道區的女醫師莫娜．阿斯塔爾（Mona al-Astal）也描述現場缺水、缺電和缺物資的狀況。她說自己被迫花300美元購買一頂帳篷和其他用品。
阿斯塔爾還表示，她看到有人闖入聯合國機構倉庫，因為「他們太餓了，沒東西吃」。她說，更糟的是，疾病包括蝨子、水痘和腸道傳染病開始在孩童間廣為傳播，「隨著時間一天天過去，我們在這面臨的危險也在增加」。
逃到馬瓦西的男子加尼姆（Mohammed Ghanem）表示，他會來這裡是因為「以軍一直指引人們到這」，但他說「這裡既不人道也不安全」。他描述自己看到以軍的戰車在不到一公里外，並稱距離人道區500公尺左右的地方遭襲擊。自從以軍指引民眾到馬瓦西以來，BBC也確認距人道區約500公尺的地方至少有一處遭破壞。
BBC也有聯繫以國軍方，但尚未獲得回應。
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