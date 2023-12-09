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加薩逾6萬平民死傷 布林肯重批以 美呼籲讓更多援助進入戰區

編譯中心／綜合8日電
7日流傳的影像顯示，以軍強迫數十名加薩巴勒斯坦男性脫到剩內褲，並讓他們一排排跪下。（取材自Ｘ平台）
7日流傳的影像顯示，以軍強迫數十名加薩巴勒斯坦男性脫到剩內褲，並讓他們一排排跪下。（取材自Ｘ平台）

美國國務卿布林肯7日在華府表明，以色列政府雖宣稱有意保護平民，但以哈戰場上的實際傷亡顯然與此意圖有落差。路透8日報導，這是他迄今對以色列在南加薩的戰爭行為，公開提出的最重批判。另外，社群媒體7日流傳的影像顯示，以軍強迫數十名巴勒斯坦男性脫到剩內褲，並讓他們一排排跪在加薩街上，引發人權團體抨擊羞辱難民。

布林肯7日與來訪的英國外相卡麥隆會談後強調，以色列還是要重視保護平民。他直言，南加薩戰事過了約一周，以色列仍必須重視保護平民。據加薩衛生部統計，自10月這波以哈衝突爆發以來，加薩巴人已至少1萬7177人死亡、4萬6000人受傷。

美國總統拜登同日也與以色列總理內唐亞胡通話，強調保護平民至關重要，而且必須讓更多援助進入加薩。這是自11月26日以來，兩人首度通話。據白宮聲明，拜登呼籲建立人道走廊，區分平民與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵，使平民能夠安全離開戰區。

另據美國有線電視新聞網（CNN）等外媒7日報導，當天流傳的網路影片顯示，數十名巴人男子被以軍強迫脫到剩內褲，跪在街上，雙眼被布條蒙住，雙手也被反綁。以軍對此聲稱，在西傑亞、賈巴利亞及汗尤尼斯等地，抓獲數百名恐怖分子嫌犯。

加薩廣場上被下令脫光的巴勒斯坦民眾。（取材自Ｘ平台）
加薩廣場上被下令脫光的巴勒斯坦民眾。（取材自Ｘ平台）

但部分被捕巴人的親屬喊冤說，其中有些人根本與武裝團體毫無關係。歐洲地中海人權觀察組織（FMHRN）7日據所獲情報指控，以軍隨意逮捕並嚴重凌辱數十名巴勒斯坦難民。

另外，BBC報導，以色列軍方稱，以色列前陸軍參謀長、現任戰爭內閣部長艾森科特（Gadi Eisenkot）的兒子在加薩陣亡。

在哈瑪斯10月7日襲擊以色列後，內唐亞胡組建緊急政府，艾森科特是緊急政府的成員。艾森科特的兩個兒子應徵入伍，隨以軍聯手打擊哈瑪斯。

報導指出，25歲的蓋爾‧艾森科特（Gal Eisenkot）少校7日在加薩北部身亡。當地媒體指出，蓋爾在一個哈瑪斯地道出入口爆炸時受重傷，送院後不治，總理內唐亞胡發文悼念，他和他的妻子感到心碎，蓋爾是一位「真正的英雄」。他還補充說，「我們的英雄不會白白犧牲。我們將繼續戰鬥，直到取得勝利。」

以色列軍方稱，以色列前陸軍參謀長、現任戰爭內閣部長艾森科特（Gadi Eisen...
以色列軍方稱，以色列前陸軍參謀長、現任戰爭內閣部長艾森科特（Gadi Eisenkot）的兒子在加薩陣亡。（路透）

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