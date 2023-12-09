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緩和與穆斯林國家緊張 丹麥立法禁燒可蘭經

編譯中心／綜合8日電
圖為手持可蘭經民眾，7月30日在瑞典駐土耳其伊斯坦堡總領事館外示威。（路透）
圖為手持可蘭經民眾，7月30日在瑞典駐土耳其伊斯坦堡總領事館外示威。（路透）

丹麥國會7日通過法案，明定在公共場所焚燒可蘭經為非法行為。丹麥先前發生一連串抗議活動，並燒毀可蘭經，引發憤怒；丹麥當天透過立法行動來緩和與穆斯林國家的緊張關係。

路透報導，北歐丹麥和瑞典兩國今年發生一連串公眾抗議活動，反伊斯蘭人士以焚燒或其他方式毀損可蘭經，引發呼聲要求丹、瑞兩國政府禁止褻瀆可蘭經。

根據丹麥司法部長胡莫加德（Peter Hummelgaard）的說法，自今年7月以來，共有逾500起焚燒可蘭經或旗幟的示威活動登記在案。

胡莫加德說：「這樣的示威活動可能會損害丹麥與其他國家的關係，以及我們的利益，最終損害我們的安全。」

因為擔心焚燒可蘭經會引發伊斯蘭教徒的攻擊，丹麥一直試圖在受憲法保護的言論自由（包括批評宗教的權利）和國家安全間取得平衡。

瑞典和丹麥的國內批評人士認為，任何對批評宗教的限制，包括禁止焚燒可蘭經，都會破壞這個地區得來不易的自由。

丹麥的中間派聯合政府認為，新規定對言論自由的影響很小，以其他方式批評宗教仍然合法。

國會經過五個小時的辯論後進行投票，94名議員投了贊成票，77人反對。

丹麥政府表示，違反新法將被處以罰款或最高兩年的徒刑。

瑞典也在思考如何防止焚燒可蘭經，但並非直接禁止，而是把思考的面向聚焦於警方在核准抗議活動申請時是否該將國家安全納入考量。

另外，以色列軍隊大舉攻入加薩南部城市甘尤尼斯，不僅撒下寫著可蘭經經文的傳單，還表示已經包圍哈瑪斯首領辛瓦的住家，逮到他只是時間問題。不過以軍也同樣進攻最南部城市拉法，加薩民眾已經無處可逃，伊朗外長要求埃及重啟拉法關口，就連聯合國秘書長也罕見地正式警告安理會，盡快敦促停火。

圖為丹麥國會大廈。（路透）
圖為丹麥國會大廈。（路透）

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