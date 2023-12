一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 10月7日襲擊以色列南部,槍手持槍掃射「諾瓦音樂節」(Nova Festival,又稱超新星音樂節 Supernova Festival),造成約340人死亡、40人遭擄為人質。其中一張穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。英國每日郵報首度獨家採訪到照片中的這名女子、25歲的婚禮規畫師瓦拉達.帕塔波夫(Vlada Patapov),她育有一女。

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | 📸: Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz