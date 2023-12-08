一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 10月7日襲擊以色列南部，槍手持槍掃射「諾瓦音樂節」（Nova Festival，又稱超新星音樂節 Supernova Festival），造成約340人死亡、40人遭擄為人質。其中一張穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。英國每日郵報首度獨家採訪到照片中的這名女子、25歲的婚禮規畫師瓦拉達．帕塔波夫（Vlada Patapov），她育有一女。

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | 📸: Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 7, 2023

每日郵報指出，這幾周全世界都想知道帕塔洛夫是否倖存。她受訪時稍稍從當天的恐懼平復後，流下淚水。帕塔洛夫當天大部分時間和伴侶馬坦（Matan）失散，目睹朋友被殺，從哈瑪斯份子槍下驚險逃離。她近24小時後才安全回到家，擁抱三歲女兒蘿米（Romi）。

帕塔洛夫說：「我沒有真正和任何人談論過當天發生的事，這對我而言仍很痛苦。我曾和家人分享當天有多恐怖，每天早上都感謝神自己還活著。我有時會對此感到內疚，因為我活了下來但別人沒有。發生在我身上的事大概只持續了18小時，但對其他人而言痛苦還在持續。我想到還在加薩 的人質，我們絕不能忘記他們。」

帕塔洛夫表示：「馬坦買了一些票，我們便和朋友阿麥（Mai）參加音樂節。我當時確實覺得在這麼靠近加薩邊境的地方辦活動很怪，而且時不時會有火箭飛過。但我覺得主辦單位一定認為這是安全的才辦。」

然而，事實並非如此。帕塔洛夫7日早上6時30分被手機空襲警報驚醒。她說：「我開始尋找馬坦和阿麥，同時也聽到槍聲，聲音很大且離我們很近。我愣了幾秒鐘，不知道發生什麼事，馬坦尖叫著要我們跑向車子。飛彈開始飛來，現場陷入瘋狂。廣播這時也要人們撤離，人們開始紛紛跑向車子。」

帕塔洛夫表示：「我認為人們起初覺得這只是加薩例行火箭襲擊，但我們之後看手機才發現這是場真正的襲擊，那些恐怖分子想殺了我們。但我不明白為什麼，這只是個音樂節，很和平，人們都在跳舞，他們來殺了人，殺死了我的一些朋友，是為了什麼？」

帕塔洛夫逃跑途中看到一名穿軍裝的男子，以為他是以軍，但看到他殺了人才知道他是哈瑪斯份子。帕塔洛夫一行人駕車逃跑途中，哈瑪斯份子不斷朝他們的車輛射擊。於是他們選擇棄車逃跑，之後據稱搭上好心人的車驚險逃生成功。