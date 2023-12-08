加薩數百未爆彈 散布程度堪比二戰 專家：不能住人

加薩地區各地布滿未爆彈。（取材自X平台）

聯合國 排雷行動處（UNMAS）推測加薩 地區目前至少留有數百枚未爆彈，包括哈瑪斯 土製火箭砲及美製援以高端彈藥，散布程度堪比二戰，恐耗費數千萬美元及數年時間才能徹底清除，而且國防軍使用爭議彈藥「白磷彈」的化學物質可能滲入供水系統。

華盛頓郵報報導，聯合國排雷行動處專家伯屈（Charles Birch）表示，加薩的情況可能需要30名拆彈人員，挖掘廢墟超過一個月以上才能定位並拆除一枚未爆彈，而每枚未爆彈平均成本是4萬美元。

拆彈專家艾爾蒙（Simon Elmont）則提到，排雷行動進行期間幾乎不能住人，而加薩絕大部分地區都曾遭到彈襲，言下之意，加薩已然不再適合住人。

未爆彈恐怕是最難以防範的戰後遺害，嚴重威脅好幾代的戰地平民。而早在以巴衝突爆發以前，加薩平民遭未爆彈擊中身亡或重傷的事件便時有所聞。

如今，未爆彈問題隨戰事嚴重惡化，彈藥降解變得不穩定的危險也不斷加劇，許多小型彈藥往往被小孩當作玩具把玩，或者因深埋地底難以察覺而不慎在翻新工程被引爆導致死傷。

聯合國排雷行動處及其他專家組織表示，大致上每10枚砲彈有一枚沒有成功爆炸，部分新式彈藥的未爆率相對較低，且存放環境及時長等存放條件也會有所影響。

不只如此，非營利排雷組織「光環信託」（HALO Trust）負責人柯文（James Cowan）談到，都市城鎮的未爆彈比率可能更高，「因為砲彈可能先輕掉到屋頂才落到好幾層以下」。

再者，許多被用於攻擊加薩的砲彈都被設計成延遲引燃，方便往下炸到地底系統或建築物內部，一旦這種彈藥沒有成功引爆，後續便難以被發掘拆除。