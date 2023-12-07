以軍公布哈瑪斯指揮官合照 稱已擊殺其中5人

以色列軍方6日公開一張哈瑪斯11名高階軍事將領在加薩地下隧道的合照，聲稱已擊殺其中5名指揮官。（取材自臉書）

紐約時報 報導，以色列軍方6日公開一張哈瑪斯 11名高階軍事將領在加薩 地下隧道的合照，聲稱已擊殺其中5名指揮官。

根據以軍6日公開的照片，聲稱已經擊斃圈起的5名哈瑪斯高階軍事將領，包括一名空中師指揮官、兩名營長、一名旅長及一名副旅長。

以軍表示，照片拍攝地點為加薩北部城市拜特拉希亞（Beit Lahia）印尼醫院（Indonesian Hospital）附近一個居民區地下隧道。

以色列情報部門在加薩查獲這張照片後進行分析，但未透露由誰拍攝。紐約時報尚無法獨立證實照片的拍攝日期和地點等細節。

照片中的11名哈瑪斯將領圍繞坐在一張長桌旁，桌上擺滿水果、飲料等食物。加薩地底有數百條哈瑪斯建造的隧道，用於隱藏和運輸武器、戰士和物資。

以軍發言人表示，11月襲擊了加薩北部軍事指揮官甘杜爾（Ahmed al-Ghandour）的地底藏身處。哈瑪斯武裝分支卡薩姆旅事後證實，照片中至少三名男子已陣亡，包括甘杜爾及其副手拉賈布（Wael Rajab）和營長薩爾曼（Rafet Salman）。

另外兩名以軍聲稱擊斃的男子被控參與策畫哈瑪斯10月7日的突襲，其中一人名為拉卡巴（Asem Abu Rakba），負責監督哈瑪斯無人機計畫。