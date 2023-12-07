金主愛高調亮相 南韓推測金正恩為了1目的

金正恩(前排右)曾帶妻子(前排左)和已數度公開亮相的女兒金主愛(前排中)，拜訪北韓人民軍官兵宿舍。(美聯社)

北韓 近日成功發射間諜衛星後，官方在慶祝活動上將領導人金正恩 的女兒金主愛吹捧為「北韓新星女將軍」，引發分析人士推測金正恩其實「膝下無子」，南韓 國安高層更深信北韓領導層已經準備讓金主愛作為接班人，因此提早讓公眾對其形象感到熟悉。

韓聯社報導，南韓統一部長官金映浩6日表示，據統一部高官推測，由於金正恩本人接班的準備時間有限，因此他決定從小培養並讓女兒提前上場。

該官員表示，基於金主愛19次公開活動中有16次是軍事活動、禮賓級別持續上升，以及上月北韓航空節上軍人高呼「保衛白頭血統」口號等情況，有必要考慮金主愛接班的可能性，或許也是在為四代世襲做鋪墊。

最明顯的例子是，金主愛在軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功發射後，於一場聚集了國家幹部的慶功演講上被捧為「北韓新星女將軍」，會中更稱在北韓新星女將軍的帶領下，北韓太空強國時代的未來將更加輝煌，這引發大批分析人士討論，總統辦公室國家安保室長趙太庸就認為北韓這一系列偶像化運動是有意提升金主愛存在感。

趙太庸指出，過去南韓政府與情報當局認為北韓接班人不太可能會是金主愛，但在近期一系列的偶像化運動讓金主愛的存在感大幅提升，如今看來極有可能被視為接班人人選；與此同時，金主愛在過去一年來於官媒中的畫面也從遠遠站在身後，逐漸與金正恩愈發親暱、向中央站，同時也出席了多場重要軍事場合，從鞋子、妝髮也開始仿效母親李雪主的成熟妝容。

南韓前情報機關高層認為，金正日逝世前，北韓官方就做好讓其妹、金正恩的姑姑金慶姬成為「最高權力第二把交椅」的準備，顯示權力核心高層更看重的是血統，而非接班人性別。

另外也有關係人士猜測金正恩與李雪主膝下並無兒子，這才讓金主愛不斷拋頭露面，令北韓官民更習慣金主愛存在，藉此麻痺群眾對於世襲制度的反感。

韓媒報導，也有反對人士稱北韓集權特性與深受父權文化的影響下，恐怕不會讓女性接班，這些報導與吹捧不過是對疼愛女兒的金正恩「阿諛奉承」，而金正恩目前也並非處於需要安排接班人的年紀，因此金主愛更多的是呈現父女和睦形象的政治工具。