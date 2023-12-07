紐約市3倍大 世界最大冰山正在脫離南極

重達1兆公噸的世界最大冰山A23a正在脫離南極，成為全球暖化的最新警訊。(路透)

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）杜拜峰會正如火如荼研議如何減緩全球暖化 ，但遠在數千英里以外的南極，一座重達1兆公噸的世界最大冰山正在發生35年來的首次移動。

科學家認為，這隻龐然巨獸脫離南極洲是自然現象，但也清楚提醒世人，隨著全球海平面上升，這可能會帶來災難性的影響。

這座名為A23a的冰山估計覆蓋面積接近4000平方公里（1500平方英里），大約是紐約市 面積的3倍。這也是1986年以來，這座冰山首次脫離白色大陸（南極洲），而衛星一直在太空 中密切追蹤這座冰山的動向。

海冰科學家、倫敦大學榮譽研究員馬利特（Robbie Mallett）表示，A23a引發世人關注，原因是它非常巨大：「它是目前世界上最大的冰山，這提醒我們海平面上升面臨多大的風險。」

據報導，這座重量接近1兆公噸的冰山，已被看到漂離南極水域，流向南冰洋。它將被洋流帶到一個名為「冰山巷」的地區，然後沿著一條共同的冰山軌跡航向南喬治亞島（South Georgia）的山區。

A23a冰山的脫離被認為是自然「雕刻」過程的一環，但馬利特表示，由於氣候危機，冰山脫離冰架的速度愈來愈快。他並表示：「從過去歷史來看，南極洲對海平面上升的貢獻很小，但近年正在增加，而且在每年海平面上升中所占的比重愈來愈大。」

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「情況已經清楚地顯示，南極冰川正在加速融化，這是我們必須遵循的臨界點之一。」去年發表在《科學》雜誌上的一項重大研究，確定了16個臨界點，其中幾個在極地地區。研究的作者說，如果全球暖化達到比工業革命前高出攝氏1.5度，西南極冰原崩塌可能會引發臨界點。

科學家表示，經過一個多世紀的燃燒化石燃料，以及不公平且不永續地使用能源和土地，世界已經變暖了約攝氏1.1度。

英國艾希特大學永續發展教授懷特曼（Gail Whiteman）說：「現在，每個人都擔心這座巨大的冰山會去哪裡？」她表示：「南極曾經被視為沉睡的巨人，什麼事也沒有發生，它只是又大又冷—這是我的非科學說法。 現在從海冰來看，很明顯它實際上正在破壞穩定性。」

世界氣象組織9月下旬表示，在冬季過後，南極海冰已達到最大程度。 然而，初步數據顯示，這個水準自1979年有紀錄以來首次遠低於1700萬平方公里，比去年創下的歷史低點整整低了100萬平方公里，比埃及的面積還要大。