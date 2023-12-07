泰國潑水節申遺成功 明年擴大舉辦吸客

泰國向聯合國教科文組織申請把潑水節列為人類非物質文化遺產，6日宣布申遺成功。(路透)

泰國 向聯合國 教科文組織申請把潑水節列為人類非物質文化遺產，今天申遺成功。泰國政府近年積極拓展文化軟實力，明年將擴大舉辦潑水節慶祝活動，希望帶動觀光 並刺激經濟。

俗稱潑水節的宋干節每年落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人在宋干節時會到寺廟祈福、造訪長輩並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為了宋干節最知名的活動，每年全國各地都會有大型潑水活動。

曼谷的主要觀光區如席隆（Silom）和考山路（Khao San Road）更是一級戰場，每年都吸引無數國際旅客到泰國享受打水仗的樂趣，是泰國極為重要的觀光資源。

泰國政府近年來積極拓展軟實力，新總理賽塔內閣9月上任後，更把發揚泰國軟實力列為主要的政策之一，軟實力國家發展委員會日前通過51億餘元泰銖(約1.5億美元)預算，準備明年用來發展11個軟實力產業包括節慶、觀光、美食、運動、電影和戲劇等。

其實宋干節不專屬於泰國，泰國鄰近的國家如緬甸、柬埔寨和寮國都會慶祝宋干節，不過泰國政府先向聯合國教科文組織申請將宋干節列為人類非物質文化遺產，並在今天申遺成功。

泰國政府準備擴大舉辦明年的宋干節，讓宋干節的慶祝活動不只限於4月的那3天，而是持續一整個月。

潑水節是泰國第四個被列為人類非物質文化遺產的項目，泰國箜劇（Khon Dance）、泰式傳統按摩（NuadThai）及諾拉舞（Nora Dance）分別在2018年、2019年和2021年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。