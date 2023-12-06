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以色列擬引海水淹地道 數周內可逼出哈瑪斯

編譯陳曉慈、徐榆涵╱綜合5日電
傳以色列有意直接用海水灌入加薩地道，藉此逼出地道內躲藏的哈瑪斯武裝分子。(美聯社)
傳以色列有意直接用海水灌入加薩地道，藉此逼出地道內躲藏的哈瑪斯武裝分子。(美聯社)

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正進行自10月開戰以來最激烈的戰鬥。美國官員則透露，以軍11月中旬在北加薩夏提難民營附近完成設置至少5套幫浦，恐欲引海水淹沒哈瑪斯在加薩的地道，但此舉恐汙染加薩的淡水供應。

華爾街日報(WSJ)5日報導，幫浦估計每小時能從地中海抽取數千立方公尺海水，並在數周內淹沒哈瑪斯民兵藏匿的地道。以色列迄今在加薩發現約800條地道，但認為實際規模恐更大。哈瑪斯手中還握有部分人質，尚不清楚以方是否考慮在人質全數獲釋後才啟動幫浦。哈瑪斯曾聲稱，將人質藏在安全的地點和地道。

一位美國官員說，以色列有理由破壞地道運作。以軍官員不願對水淹地道計畫置評，只說正運用不同軍事和技術工具，致力用各種方式瓦解哈瑪斯執行恐怖行動的能力。據報導，以色列11月即通知美國有此選項，但不確定內唐亞胡政府將計畫付諸行動的可能性有多大。

荷蘭和平組織PAX成員茨維寧伯格說，假設約三分之一地道網路已損壞，那以色列還需抽取100萬立方公尺海水才能癱瘓地道。鑑於海平面上升，加薩地下水已開始鹽化，水淹地道恐加劇加薩土地汙染，並使存放在地道的危險物質滲入地下。

近來以軍正試圖結束在北加薩的軍事行動，並將攻勢轉向南加薩的大城汗尤尼斯。該市是加薩哈瑪斯領袖辛瓦的大本營，軍事分析家認為，辛瓦、哈瑪斯高級官員和以色列人質可能都在汗尤尼斯，汗尤尼斯之役恐成為取得加薩控制權的最後一場大戰。

而美國CNN報導，根據4日發布在社群媒體的影片顯示，以軍在加薩中部的司法大樓安裝炸藥並引爆炸毀，一整棟七層樓的中東特色宮殿建築瞬間化為灰燼。由於影片並未描述拍攝時間，因此無法得知該棟建築物是何時被以軍引爆。

以軍在加薩中部的司法大樓安裝炸藥並引爆炸毀。(取材自Ｘ平台)
以軍在加薩中部的司法大樓安裝炸藥並引爆炸毀。(取材自Ｘ平台)

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