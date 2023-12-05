將改戰略 美官員：以軍高強度行動將持續至明年1月

以色列國防軍目前持續往加薩走廊南部推進。（歐新社）

以色列 國防軍目前持續往加薩 走廊南部推進，5日更宣布已包圍加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。CNN報導，多位美國官員估計，以色列目前的地面行動強度將持續至明年1月，接著會改採針對哈瑪斯 武裝分子及領袖的「低強度」、「在地化」戰略。

報導指出，一名美國政府高層指出，隨著以色列在加薩南部的戰事進入新階段，白宮對以色列未來幾周的行動方式深感憂慮。稱已強硬且直接的警告以色列，不能將過去這段期間在加薩北部實施的「毀滅性戰術」用於加薩南部，必須採取更多限制降低平民傷亡。

國防部長奧斯丁日前告誡以色列，「只有保護平民才能贏得城市戰」，若以色列不採取更多措施來防止平民死亡，以色列有可能遭受「戰略失敗」，而非「戰術勝利」。

以色列官員透露，未來幾周以軍將進行高強度行動，隨後可能降低強度，轉為「低強度模式」。

另一名情報消息人士透露，美方目前的評估顯示，以色列的資源無法無限期地維持以軍的高強度行動，除了已經動員預備役軍人，以色列還要應對北部黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的襲擊，這也是以軍在清除加薩的哈瑪斯武裝份子時，必須更有針對性的原因。