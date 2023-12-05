日本醫師挺進加薩救人 手術遇停電用手機當照明

12月4日，在加薩地帶南部城市拉法，人們查看以軍空襲後的住宅廢墟。（新華社）

1名日本 醫師在以哈戰爭爆發後挺進加薩 走廊治療傷患，最近受訪時指出當地醫院有大量傷患及難民湧入，且水電等物資相當吃緊，還曾在手術時遇到停電，改用手機當作照明。

以哈休戰結束後 新一波傷患湧入醫院

日本富士新聞網報導，國際慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）日本分會會長、同時也是醫師的中嶋優子，在11月14日進入加薩走廊（Gaza Strip）南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital）治療傷患，並於12月3日接受訪問。

而中嶋受訪當天正是以色列 與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）為期一週的休戰結束之後，當地戰火重燃的第二天。

中嶋指出，「醫院沒有病床、空間」，走廊、大廳等地方湧入大量的傷患及難民，狀況相當嚴峻。而且休戰結束戰鬥再起之後，又有新一波因空襲而受傷的民眾送至醫院，均是剛受傷的狀態，包括有頭部外傷、開放性骨折等，在日本相當罕見且幾乎沒見過的病例如潮水般湧入。

12月4日，在加薩地帶南部城市拉法，人們查看以軍空襲後的住宅廢墟。（新華社）

當地醫護人員失去家人與家園 意志力堅強

甘尤尼斯市之前是當地民眾的避難地區。然而在戰火重燃之後，以色列徹夜空襲加薩走廊南部，對當地加強攻勢。中嶋對此表示「醫院的氣氛也大大改變」。

中嶋說：「醫療人員如今似乎相當擔憂」，因為狀況本來就已經相當嚴峻，且聽說當地許多醫護人員也痛失家人與家園，其中一些是從加薩走廊北部撤退過來並自發性投入救治行列。

中嶋看到職員擔憂的表情感到相當心痛，並告訴他們「若不休息會體力透支」，但這些醫護人員均稱「我立志成為醫生，就是為了面對這種時刻」，指出周遭工作人員的意志力相當堅定。而且在水電等物資短缺的狀況下，醫護人員手術途中曾遇到停電，改用手機當照明繼續開刀的情形。

12月4日，在加薩地帶南部城市拉法，一名男子抱著以軍空襲遇難者的遺體。（新華社）

曾治療過頓失依靠的孤兒 倖存兒童處境堪憂

根據納瑟醫院醫院統計，12月3日收到163名傷患，其中有25名是兒童。而49名死者中有13名兒童。

中嶋對此感到相當心痛，表示治療過幾個失去全家人或雙親的兒童，他們傷勢嚴重必須接受重症治療，擔憂這些兒童即使倖存下來日後也會相當辛苦。

●以色列攻勢步步逼近 日本醫師疾呼停戰

對於以色列軍隊在加薩走廊發動更強烈的攻擊，中嶋也感受到攻勢正在逼近。

中嶋指出跟暫時休戰前相比，晚間的空襲更加接近，頻率也增加了，住處窗戶的玻璃因此出現裂痕、建築物也在搖晃，從窗戶可看到紅光，並聽到震耳欲聾的巨響。而且踏出醫院一步，就可以看到黑煙，真切地感覺攻擊正在迫近。

中嶋認為這是層次完全不一樣的人道危機，對於戰爭感到無力，並指稱「最需要的是停戰」。