莫迪連任穩了？印度執政黨地方選舉大贏

印度 五個省上月舉行地方選舉，3日公布點票結果，總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）在三個關鍵省勝出，為莫迪明春大選爭取贏得第三個任期打下強心針。

綜合外電報導，米左拉姆（Mizoram）、恰蒂斯加爾（Chhattisgarh）、馬德雅（Madhya Pradesh）、拉吉斯坦（Rajasthan）與泰倫加納（Telangana）等5省，11月舉行了省議會選舉。點票結果顯示，印度人民黨在這一波省議會選舉中成為最大贏家，不但在拉吉斯坦省（115/199席）成功繼續掌權，還從最大在野黨國大黨手中，贏下了恰蒂斯加爾（54 /90席）與馬德雅（163 /230席）兩省。

國大黨成功讓泰倫加納省（64/119席）變天，避免了全軍覆沒的命運；米左拉姆省則由地方政黨左拉姆人民運動黨（ZPM，27/40席）勝出。

在印度28個省分當中，BJP目前控制12省，並在另4省與其他政黨組成執政聯盟，國大黨則控制3省。

國大黨原打算藉今次選舉結果打穩明春大選陣腳，選前民調 與出口民調只顯示朝野兩大黨激爭競烈，未料執政黨的表現勝於預期。

印度人民黨除了是國會最大黨，還控制了全國28個省中的15個。儘管論直接管治，只有當中的9個省，其餘皆是與地方上的黨派結盟，不過今次地選結果似乎反映印度人民黨已穩握10個省、225個（41%）國會議席。也顯示總理莫迪魅力仍在，提振了BJP陣營的士氣。