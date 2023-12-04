被爆曾見過統一教友好團體高層 日相稱不知情

日本首相岸田文雄。(美聯社)

日媒報導日相岸田文雄 2019年與美國眾院 前議長金瑞契會面時，見過「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的友好團體高層。岸田今天回應「不了解當時的同行者有哪些人」。

朝日新聞今天報導，相關人士透露，岸田2019年10月擔任自民黨政調會長時，曾在黨部與金瑞契（Newt Gingrich）會面，而據稱當時「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的友好團體「日本 天宙和平連合」（UPF）的主席梶栗正義也在場。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天對此回應，當時是以前外務大臣的身分與金瑞契會面，「記得當時有大批同行的人，但是不了解之中有哪些人」。

另外，岸田也說明「現在（自行）檢視的結果顯示，當時並不了解大批的同行者中每一位同行人員，這是我的認知」。

被問及是否存在與「日本天宙和平連合」幹部等人交換名片等的會面紀錄，岸田說明「目前不記得是否交換了名片，與同行人員做了什麼事情。就我的認知，當時就是與金瑞契會面」。

日本內閣官房長官松野博一今天上午表示，「如之前以來所述的方針，岸田政府的閣員等將詳查與統一教會的關係，履行說明責任的同時，將徹底與統一教及相關團體等斷絕關係」。

日本前首相安倍晉三2022年在奈良助選時遭槍擊身亡，不少自民黨籍議員接連被報導與統一教往來。

岸田對此指示閣員與自民黨籍的國會議員等檢視、說明與教團的關係。關於自身與教團的關係，岸田曾表示「就我所知並沒有關係」。