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影／印尼火山爆發登山客灰頭土臉慘況曝 4日再噴發暫停搜救行動

編譯盧思綸／即時報導
印尼西蘇門答臘島馬拉皮火山3日傍晚大規模噴發，11名登山客喪命、12人下落不明，大規模火山灰漫天擴散，路面和車輛也覆蓋火山灰。（歐新社）
印尼西蘇門答臘島馬拉皮火山3日傍晚大規模噴發，11名登山客喪命、12人下落不明，大規模火山灰漫天擴散，路面和車輛也覆蓋火山灰。（歐新社）

路透報導，印尼西蘇門答臘島（Sumatra）馬拉皮火山（Mount Marapi）3日傍晚大規模噴發，造成11名登山客喪命、12人下落不明，大量火山灰直竄天際，高度超過3,000公尺，受困山區的登山客全身火山泥灰的慘況流出。

當局救援隊發言人哈雅旺（Jodi Haryawan）表示，火山噴發當時約75名登山客在附近區域，當局已出動軍警逾160人展開救援，49人陸續被救出；目前尋獲11具遺體，3人幸運生還，另有12人生死未卜。

不過由於當地時間4日再度發生小規模噴發，出於安全考量暫時停止行動

印尼火山及地質減災中心（BNPB）表示，馬拉皮火山海拔高度2,891公尺，當局已將警報級別由第三級調高至第二級，同時禁止周邊居民靠近火山口方圓3公里範圍。

社群平台X傳出登山客遭遇火山噴發時的慘況，火山灰混雜雨水黏滿臉部和頭髮，整個人狼狽不堪。

大規模火山灰漫天擴散，路面和車輛也覆蓋火山灰。

火山噴發 印尼 F1

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