影／印尼火山爆發登山客灰頭土臉慘況曝 4日再噴發暫停搜救行動

路透報導,印尼 西蘇門答臘島(Sumatra)馬拉皮火山(Mount Marapi)3日傍晚大規模噴發,造成11名登山客喪命、12人下落不明,大量火山灰直竄天際,高度超過3,000公尺,受困山區的登山客全身火山泥灰的慘況流出。

當局救援隊發言人哈雅旺(Jodi Haryawan)表示,火山噴發 當時約75名登山客在附近區域,當局已出動軍警逾160人展開救援,49人陸續被救出;目前尋獲11具遺體,3人幸運生還,另有12人生死未卜。

Mount Marapi erupted today in Indonesia, and a video circulated showing climbers who were trapped when the volcano erupted.