巴黎恐襲1死 嫌犯宣誓效忠IS 稱對加薩局勢忍無可忍

巴黎市中心2日晚間驚傳觀光客遭隨機攻擊，釀成一人死亡、兩人受傷，兇嫌已遭逮捕。（路透）

法國反恐檢方今天表示，在巴黎艾菲爾鐵塔附近持刀攻擊一名遊客致死的男子，曾在上傳社群媒體 的影片中對伊斯蘭國（IS）宣誓效忠。

中央社引述法新社報導，資深檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）表示，以激進伊斯蘭主義分子為當局所知的這名攻擊者曾經與犯下法國其他近期攻擊案的行凶者透過社群媒體聯繫，並且因為精神問題而遭到嚴密心理監控。

以色列和哈瑪斯開戰後，法國發生一系列看起來似乎是孤狼攻擊的事件而處於維安最高警戒，昨天深夜這起攻擊在此一背景下發生。

具法國公民身分的攻擊者米揚多布（Armand Rajabpour-Miyandoab）1997年生，父母是伊朗人。他昨晚9時30分左右持榔頭和刀子攻擊23歲的德國裔菲律賓男性，造成對方死亡。

一名計程車司機介入後，米揚多布逃離艾菲爾鐵塔附近橫跨塞納河的比爾阿克姆橋時高呼「真主至大」。法國內政部長達爾馬寧事後到現場視察指出，兇嫌向在場警察稱自己對目前加薩 局勢感到沮喪，對很多穆斯林在巴勒斯坦和阿富汗 喪生感到忍無可忍。

李卡爾指出，米揚多布的家庭無宗教信仰，但他18歲時皈依伊斯蘭教，對大量伊斯蘭國宣傳著迷。

米揚多布曾有於2016年加入伊斯蘭國在伊拉克和敘利亞組織的計畫，而且是曾在巴黎郊外馬尼安維爾（Magnanville）住家殺害兩位警察那名男子的臉書友人，不過雙方沒有互換訊息。

當年底米揚多布曾因策畫攻擊而被捕，服刑四年出獄後遭到嚴密監視。

當局根據社群媒體上的聯繫而加強對米揚多布監控，包括他與後來於2020年犯下法國教師帕第（Samuel Paty）斬首案的伊斯蘭主義攻擊者間的聯繫。

李卡爾說，截至今年4月，米揚多布都還因為精神疾病而接受強制精神治療。

李卡爾表示，「行凶者家庭或社交圈中」有三人於今天下午遭到拘留。

中央社引述法新社報導，巴黎不到8個月後將舉行奧林匹克運動會，今晚這起事件恐掀起外界對這場國際體育盛會維安的疑慮。