假零件風暴擴大 歐洲最大廉航中槍

「歐洲最大廉航」瑞安航空傳出也被波及AOG假零件風暴。（路透）

一家位於英國倫敦的機械公司「AOG Technics」，從9月開始被監管機構指控，對外出售偽造驗證合格的飛機引擎零件，達美（Delta Air Lines）、美國航空與西南航空都被波及，如今就連號稱全歐洲最大廉航的瑞安航空（Ryanair），都查出旗下客機中，有兩架飛機零件是這家問題企業出廠的。

英國每日電訊報報導，瑞安航空最近針對旗下客機進行例行性維護檢查，發現其中兩架客機的引擎零件合格證明屬偽造，這些零件來自英國倫敦的供應商「AOG Technics」，用於瑞安航空舊一代的波音737型客機，瑞安航空行政總裁奧萊里表示，工程師已將不合格的零件全數移除更換，目前公司營運不受影響。

此前達美航空 、美國航空、西南航空也都傳出使用未經驗證的引擎零件，供應商均是英國倫敦的機械公司「AOG Technics」。假零件事件牽連甚廣，因為受影響的CFM56引擎，是全球飛機機隊中最常用的其中一款引擎，涉嫌提供假證明的AOG Technics已受到起訴。歐盟 航空安全總署正着手進行調查，並呼籲各大航空公司檢視內部紀錄，確認是否使用AOG Technics提供的零件，並查核相關證書的真偽。

根據調查報告指出，「AOG Technics」多年來向波音與空中巴士，供應數千個附帶偽造認證的引擎零件，像是奇異（GE）與法國賽峰集團（Safran SA）合資的CFM，都在9月第一時間向各大航空公司示警，但至今仍無法確認，究竟有多少問題零件流出和被使用。

偽造認證的假零件中，受波及的知名發動機是CFM 56，安裝在舊版空巴A320和波音737系列客機，也是不少航空公司區域或短程線的主力客機之一，瑞安航空就是愛用者之一。

瑞安航空高層向媒體表示，他們從未與「AOG Technics」打過交道，但在醜聞爆發的第一時刻，隨即委託原廠協助調查機隊，才揪出假零件所在位置，很可能是透過第三方廠商取得，未來會繼續追查，找到幕後黑手究竟是誰。不過，執行長有信心公司不會受到影響。