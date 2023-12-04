我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

假零件風暴擴大 歐洲最大廉航中槍

編譯中心／綜合3日電
「歐洲最大廉航」瑞安航空傳出也被波及AOG假零件風暴。（路透）
「歐洲最大廉航」瑞安航空傳出也被波及AOG假零件風暴。（路透）

一家位於英國倫敦的機械公司「AOG Technics」，從9月開始被監管機構指控，對外出售偽造驗證合格的飛機引擎零件，達美（Delta Air Lines）、美國航空與西南航空都被波及，如今就連號稱全歐洲最大廉航的瑞安航空（Ryanair），都查出旗下客機中，有兩架飛機零件是這家問題企業出廠的。

英國每日電訊報報導，瑞安航空最近針對旗下客機進行例行性維護檢查，發現其中兩架客機的引擎零件合格證明屬偽造，這些零件來自英國倫敦的供應商「AOG Technics」，用於瑞安航空舊一代的波音737型客機，瑞安航空行政總裁奧萊里表示，工程師已將不合格的零件全數移除更換，目前公司營運不受影響。

此前達美航空、美國航空、西南航空也都傳出使用未經驗證的引擎零件，供應商均是英國倫敦的機械公司「AOG Technics」。假零件事件牽連甚廣，因為受影響的CFM56引擎，是全球飛機機隊中最常用的其中一款引擎，涉嫌提供假證明的AOG Technics已受到起訴。歐盟航空安全總署正着手進行調查，並呼籲各大航空公司檢視內部紀錄，確認是否使用AOG Technics提供的零件，並查核相關證書的真偽。

根據調查報告指出，「AOG Technics」多年來向波音與空中巴士，供應數千個附帶偽造認證的引擎零件，像是奇異（GE）與法國賽峰集團（Safran SA）合資的CFM，都在9月第一時間向各大航空公司示警，但至今仍無法確認，究竟有多少問題零件流出和被使用。

偽造認證的假零件中，受波及的知名發動機是CFM 56，安裝在舊版空巴A320和波音737系列客機，也是不少航空公司區域或短程線的主力客機之一，瑞安航空就是愛用者之一。

瑞安航空高層向媒體表示，他們從未與「AOG Technics」打過交道，但在醜聞爆發的第一時刻，隨即委託原廠協助調查機隊，才揪出假零件所在位置，很可能是透過第三方廠商取得，未來會繼續追查，找到幕後黑手究竟是誰。不過，執行長有信心公司不會受到影響。

達美航空 歐盟

上一則

委內瑞拉公投 爭蓋亞那2/3國土 艾瑟奎波地區富藏石油

下一則

記者爆料俄烏軍頭祕密和談 澤倫斯基被告知：有沒有你都會繼續談

延伸閱讀

維珍航空100%永續燃料客機 首航飛越大西洋

維珍航空100%永續燃料客機 首航飛越大西洋
維珍航空100%低碳燃料客機首航 從倫敦飛抵紐約

維珍航空100%低碳燃料客機首航 從倫敦飛抵紐約
V6引擎退場 大改款美規Toyota Camry 連TRD車型也汰除

V6引擎退場 大改款美規Toyota Camry 連TRD車型也汰除
4000公尺高 英客機驚見2塊窗玻璃不見 險釀空難

4000公尺高 英客機驚見2塊窗玻璃不見 險釀空難

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00
北韓領導人金正恩(圖右)與女兒金主愛(圖左)。(Getty Images)

金正恩女兒獲封「新星女將軍」 分析：疑健康出狀況將接班

2023-11-29 03:16

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷