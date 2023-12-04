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暴雪襲歐 慕尼黑「冰封」變孤島 飛機、火車全停

編譯中心／綜合3日電
一架漢莎航空的飛機2 日停在白雪覆蓋的德國慕尼黑機場。（美聯社）
一架漢莎航空的飛機2 日停在白雪覆蓋的德國慕尼黑機場。（美聯社）

歐洲多國2日受到暴風雪吹襲，導致陸路及航空交通癱瘓，其中德國南部主要城市慕尼黑被大雪「冰封」，當地的飛機和長途火車全部取消，對外交通完全中斷，宛如「陸地孤島」。

慕尼黑降雪量達44厘米，是自1933年有紀錄以來，12月降雪量最多的一次。積雪覆蓋街道的高壓電纜，當局接獲數百宗涉及大雪的事故，多人受傷。德國鐵路公司表示由於大雪關係，火車無法抵達慕尼黑中央火車站，長途火車服務料到4日才有望回復正常。

慕尼黑機場2日有逾760班航班取消，停機坪的飛機鋪滿白雪，網上片段顯示其中一架客機更被「冰封」，不少旅客滯留機場。慕尼黑機場官方網站的公告指出，航班至少到當地時間3日才可能起飛或降落。一名因暴風雪滯留在機場的旅客表示，「所有商店都關門，甚至連網絡都無法使用，這時候完全無能為力，只能保持自己的耐心。」

大雪也影響多項活動中止，包括聖誕市集關閉、滑雪纜車停運，德國甲級足球聯賽（Bundesliga）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和柏林聯盟（Union Berlin）的對戰延後舉行。

當地媒體亦報導路面結冰釀成多起交通事故，德國氣象局預估2日晚間降雪量將達到30至40公分。

奧地利及瑞士亦受暴風雪侵襲，當局發出警報呼籲民眾提防雪崩。其中奧地利西部錄得50厘米積雪，當局將雪崩警報提升至第二高級別。英國也受暴風雪影響，氣象部門向英格蘭西北部和東部，以及蘇格蘭局部地區發出警報，指氣溫或降至-10℃（約14℉）。格拉斯哥國際機場跑道因降雪比預期嚴重，一度暫停服務。

德國巴伐利亞遭遇大雪，往返當地首府慕尼黑的班機和鐵路全面暫停，多項活動亦被迫中止...
德國巴伐利亞遭遇大雪，往返當地首府慕尼黑的班機和鐵路全面暫停，多項活動亦被迫中止。旅客滯留慕尼黑機場。（路透）

德國 暴風雪 足球

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