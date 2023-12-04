暴雪襲歐 慕尼黑「冰封」變孤島 飛機、火車全停

一架漢莎航空的飛機2 日停在白雪覆蓋的德國慕尼黑機場。（美聯社）

歐洲多國2日受到暴風雪 吹襲，導致陸路及航空交通癱瘓，其中德國 南部主要城市慕尼黑被大雪「冰封」，當地的飛機和長途火車全部取消，對外交通完全中斷，宛如「陸地孤島」。

慕尼黑降雪量達44厘米，是自1933年有紀錄以來，12月降雪量最多的一次。積雪覆蓋街道的高壓電纜，當局接獲數百宗涉及大雪的事故，多人受傷。德國鐵路公司表示由於大雪關係，火車無法抵達慕尼黑中央火車站，長途火車服務料到4日才有望回復正常。

慕尼黑機場2日有逾760班航班取消，停機坪的飛機鋪滿白雪，網上片段顯示其中一架客機更被「冰封」，不少旅客滯留機場。慕尼黑機場官方網站的公告指出，航班至少到當地時間3日才可能起飛或降落。一名因暴風雪滯留在機場的旅客表示，「所有商店都關門，甚至連網絡都無法使用，這時候完全無能為力，只能保持自己的耐心。」

大雪也影響多項活動中止，包括聖誕市集關閉、滑雪纜車停運，德國甲級足球 聯賽（Bundesliga）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和柏林聯盟（Union Berlin）的對戰延後舉行。

當地媒體亦報導路面結冰釀成多起交通事故，德國氣象局預估2日晚間降雪量將達到30至40公分。