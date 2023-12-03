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泰國外長：若緬甸局勢升溫 已做好準備收容難民

中央社／曼谷3日專電

緬甸軍政府和地方武裝勢力爆發激烈衝突，迄今仍未平息，泰國外長今天表示，如果緬甸的衝突局勢升溫，難民可能會四散，泰國已經準備好在泰緬邊境上建立可以收容難民的庇護所。

2021年2月緬甸軍方發動政變，軍政府強力鎮壓上街抗議的民眾和各地反抗勢力，今年10月底，緬甸北部爆發地方武裝與軍政府間自政變以來最激烈的軍事衝突，且至今沒有平息跡象。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）今天表示，泰國密切關注緬甸的情勢並呼籲各方停火並盡速談判。

班普里表示，以目前的狀況判斷，不太可能有難民湧入泰國，但如果緬甸的衝突局勢升溫，難民可能會四散，泰國已經準備好在泰緬邊境上建立可以收容難民的庇護所。

與泰國達府（Tak）美索（Mae Sot）地區隔鄰的緬甸苗瓦迪（Myawaddy）地區昨天傳出緬甸軍政府和地方武裝勢力的衝突事件，許多來往兩地的商人和物流貨車被卡在邊境。

泰國陸軍第三軍區指揮官巴善（Prasarn Saengsirirak）表示，目前緬甸的局勢還不會影響泰國，不過如果有難民越過邊境，泰國會提供人道救援。

泰國 緬甸 庇護

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