促進聯誼 德里台商舉辦羽球友誼賽

德里台灣商會3日舉辦「走入印度、打出速度」羽球友誼賽，圖為駐印度代表葛葆萱（左5）與商會會長何俊炘（右5）及優勝隊伍合影。（中央社）

為促進德里地區台商之間的情誼與凝聚力，德里台灣商會今天舉辦2010年成立以來首次的羽球 友誼賽，有將近50人參加，駐印度 代表處人員也共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

友誼賽主題為「走入印度、打出速度」，由印度德里台灣商會主辦、勝利體育協辦，除了德里地區台商與印度友人之外，駐印度代表葛葆萱也偕同副代表陳牧民、謝柏輝以及其他各組同仁與眷屬參加。

葛葆萱表示，希望透過這場活動增強大德里地區台商的凝聚力，並增加代表處與台商之間的互動。

德里台灣商會會長何俊炘說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 結束後，台商絡繹不絕前來印度考察及投資，會員正快速增加。

他補充，台商平時因工作忙碌較少有機會聚在一起，因此商會決定舉辦較大型的活動，增加台商聯繫與交流的機會。

德里台商平時的交流多以餐敘為主，過去代表處與台商曾舉行桌球聯誼，而這是首次辦理羽球友誼賽。

經過一個上午的比賽，副代表陳牧民與印度友人查德哈（Ankar Chadha）組成的隊伍奪得冠軍，亞軍為李燕雯與庫瑪（Vishal Kumar）、季軍為謝宗霖與陳億元；參賽最年輕選手為12歲的陳泰瑞。