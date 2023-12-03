菲律賓南部7.6強震傳至少1死 孕婦遭倒塌牆壁擊中不治

在菲律賓南部希納特萬（Hinatuan），許多居民在2日的強震後聚集至避難場所。（路透）

根據美國地質調查所，菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）2日晚間遭逢規模7.6強震，震源深度約32公里。美聯社3日引述地方官員報導，至少1名居民喪生，數人受傷；在海嘯警報發布後，有數千名民眾倉皇逃離住家，湧上街道欲前往較高處避難。

位在美國檀香山的太平洋海嘯警報中心先前表示，預期海嘯將侵襲菲國南部和印尼 部分地區、帛琉和馬來西亞，其後已解除警告。日本當局在2日晚間對沖繩縣多個地方示警避難，包括沿岸地區，據稱有數千名民眾受到影響。

菲國南部北納卯省的塔古姆市防災官員Shieldon Isidoro向美聯社表示，已知一名孕婦罹難；死者在地震 時和丈夫、女兒逃離住家，不過在社區內被一座倒塌的4.5公尺水泥牆擊中，不幸致1死2傷。另外，有2名孩童和父母在地震時驚慌的從2樓窗戶跳下逃生，所幸落在草地而無大礙。

該官員表示，最初搖晃程度微弱，但隨即就加劇，使他當時幾難站立。他表示，自己當下擔心有30萬人口的塔古姆市可能會有許多傷亡；該市定期實施地震演習，被認為可能是避免傷亡的功臣之一。

官員另指出，塔古姆的一處醫院曾疏散數百名患者，不過經檢查後發現建築未受重大損害，病患已回院。許多城鎮的數千名民眾由於地震和擔心海嘯，一度在外避難數小時。

菲國國防部 長鐵歐多洛已在記者會表示，當局正在評估地震的影響，初步傳報指出有2處橋梁受損和局部停電，並有1人罹難和數名傷者。